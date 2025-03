PlayStation 5 Pro ma otrzymać układ SoC oparty na procesie technologicznym N4P. Zapowiada się spory wzrost wydajności

Jeszcze w tym roku, a być może nawet już za kilka tygodni powinniśmy zapoznać się z nową wersją konsoli PlayStation 5, która póki co określana jest mianem "Slim". To jednak nie koniec nowości, które przygotowuje dla nas Sony. W drodze jest również mocniejsza wersja Pro, na którą przyjdzie nam poczekać nieco dłużej. Mimo to pojawiają się już informacje nt. układu SoC zasilającego tę konsolę. Czego możemy oczekiwać?

Twitterowicz o nicku @Kepler_L2 ujawniał już w przeszłości sprawdzone informacje na temat różnego rodzaju układów od AMD, dlatego warto mieć na uwadze jego przewidywania w sprawie chipu zasilającego PS5 Pro. Układ ma zostać wyprodukowany przez Czerwonych, a jego nazwa kodowa jednostki to Viola. Jak się okazuje, mimo premiery przewidywanej na końcówkę 2024 roku SoC ma opierać się na procesie technologicznym o nazwie N4P (4 nm), choć wtedy powszechne powinny być już układy 3 nm. Jak się jednak okazuje, gracze nie powinni być z tego powodu zawiedzeni.

N4P most likely. There isn't much difference in power/perf anyway, N3E is mostly about logic density (which is offset by the increased wafer cost).