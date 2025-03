Sony PlayStation 5 - nowa aktualizacja beta dodaje obsługę Dolby Atmos oraz SSD o jeszcze większej pojemności

Często zdarza się, że producenci porzucają swój sprzęt chwilę po jego rynkowym debiucie i o jakichkolwiek aktualizacjach oprogramowania użytkownicy mogą sobie jedynie pomarzyć. Na tym polu firma Sony wypada lepiej niż dobrze - szczególnie jeśli spojrzymy na flagową konsolę firmy, jaką jest PlayStation 5. Do obecnej generacji kieruje się kolejna aktualizacja, która ponownie przynosi za sobą szereg zmian i usprawnień. Czego możemy się spodziewać tym razem?

Sony ogłosiło wprowadzenie aktualizacji beta dla konsoli PlayStation 5. Nowe funkcje obejmują niemal każdy aspekt dotyczący rozgrywki oraz interfejsu. Gracze doczekają się również podstawowych opcji, które powinny być dostępne od razu przy zakupie urządzenia.

Udostępniona aktualizacja jest dostępna jedynie dla wybranych regionów i ograniczonej liczby użytkowników. Natomiast do końca tego roku każdy posiadacz konsoli Sony PlayStation 5 będzie mógł z niej skorzystać (dokładnej daty nie podano). Zmiany obejmują nowe funkcje ułatwień dostępu, obsługę dźwięku przestrzennego oraz nośników SSD o większej pojemności, dodanie wyszukiwarki gier, a także kilku opcji sieciowych. Co ciekawe, korzyści z wprowadzanej aktualizacji odniosą również osoby z lekką niepełnosprawnością oraz dzieci. Skoro więc mamy ogólny zarys tego, z czym wiążą się zmiany, możemy przejść do szczegółowych informacji.

Nowe funkcje ułatwień dostępu

Używaj dwóch kontrolerów jednocześnie - od teraz można przypisać drugi kontroler do jednego konta, który będzie służył nam jako pomocniczy pad. Będzie to szczególnie przydatne do grania z dzieckiem lub inną osobą, która siedzi obok nas na kanapie. Tę funkcję obsługują kontrolery DualSense, DualSense Edge lub takie, które są wspierane przez Sony.

- od teraz można przypisać drugi kontroler do jednego konta, który będzie służył nam jako pomocniczy pad. Będzie to szczególnie przydatne do grania z dzieckiem lub inną osobą, która siedzi obok nas na kanapie. Tę funkcję obsługują kontrolery DualSense, DualSense Edge lub takie, które są wspierane przez Sony. Odpowiedź haptyczna podczas korzystania z interfejsu - całkiem ciekawa opcja, wprowadzająca dodatkowe wibracje haptyczne podczas korzystania z oprogramowania konsoli. Nie tylko dodaje to immersji, ale również może się przydać dla niedowidzących lub niedosłyszących osób, ponieważ będą oni czuli dodatkowe fizyczne bodźce podczas poruszania się po menu lub uruchamiając konkretną grę.

Wsparcie dla kompatybilnych urządzeń, które obsługują technologię Dolby Atmos

Z dźwięku przestrzennego obsługiwanego przez technologię Tempest 3D AudioTech można już korzystać przy pomocy urządzeń, które są kompatybilne z technologią Dolby Atmos (przez HDMI), takich jak soundbary, telewizory lub systemy kina domowego.

Usprawnienia dotyczące funkcji społecznościowych

Aktualizacja dla interfejsu Imprezy (Party) - można już zaprosić gracza do zamkniętej sesji imprezy bez dołączania go do grupy (lub potrzeby tworzenia nowej). Dodatkowo gracze mogą wysłać zaproszenia do stworzonej Imprezy do grup (zarówno otwarte, jak i zamknięte), a nie tylko do pojedynczych użytkowników.

- można już zaprosić gracza do zamkniętej sesji imprezy bez dołączania go do grupy (lub potrzeby tworzenia nowej). Dodatkowo gracze mogą wysłać zaproszenia do stworzonej Imprezy do grup (zarówno otwarte, jak i zamknięte), a nie tylko do pojedynczych użytkowników. Podgląd udostępnionego ekranu - w sytuacji, gdy jeden z graczy udostępnia swój ekran w trybie Imprezy, do której można dołączyć, zanim to zrobimy, możemy zobaczyć jego podgląd.

- w sytuacji, gdy jeden z graczy udostępnia swój ekran w trybie Imprezy, do której można dołączyć, zanim to zrobimy, możemy zobaczyć jego podgląd. Dołączaj do sesji swoich przyjaciół z łatwością - na karcie Znajomi, jesteśmy już w stanie zobaczyć znajomych biorących udział w aktywnościach, do których możemy dołączyć.

- na karcie Znajomi, jesteśmy już w stanie zobaczyć znajomych biorących udział w aktywnościach, do których możemy dołączyć. Nowy kafelek turniejów Game Hub - w tej zakładce będziemy mogli zobaczyć, jak wiele turniejów rozegraliśmy oraz jakie najwyższe miejsca udało się w nich uzyskać. Dostępny będzie także czas do startu następnego z nich.

- w tej zakładce będziemy mogli zobaczyć, jak wiele turniejów rozegraliśmy oraz jakie najwyższe miejsca udało się w nich uzyskać. Dostępny będzie także czas do startu następnego z nich. Odpowiadaj na wiadomości za pomocą emoji - na konkretną odpowiedź w oknie czatu możemy zareagować przy pomocy emoji, zupełnie tak samo, jak to obecnie jest to dostępne w komunikatorach pokroju Messengera, czy też Signala.

Funkcje dotyczące wygody użytkowania

Wyszukuj gry w swojej bibliotece - nareszcie zawitała dość podstawowa funkcja, która z pewnością ułatwi korzystanie z konsoli.

- nareszcie zawitała dość podstawowa funkcja, która z pewnością ułatwi korzystanie z konsoli. Usprawnienia w karcie Pomoc dotycząca gier - oprócz toczących się aktywności można teraz zobaczyć: obecnie i poprzednio dostępne lub ukończone.

- oprócz toczących się aktywności można teraz zobaczyć: obecnie i poprzednio dostępne lub ukończone. Odkryj nowe funkcje - jesteśmy w stanie wyszukiwać przydatne porady, aby jak najlepiej wykorzystać konsolę PS5 oraz nauczyć się nowych funkcji dzięki sekcji Discover Tips .

- jesteśmy w stanie wyszukiwać przydatne porady, aby jak najlepiej wykorzystać konsolę PS5 oraz nauczyć się nowych funkcji dzięki sekcji . Wycisz sygnały dźwiękowe - można wyciszyć lub dostosować głośność dźwięku, w sytuacji, kiedy konsola się włącza, wyłącza lub przechodzi w tryb uśpienia.

Wsparcie dla nośników SSD (M.2) o dużej pojemności

Można już skorzystać z nośnika o maksymalnej pojemności 8 TB (poprzedni limit to 4 TB), aby rozszerzyć dostępną przestrzeń na dane w konsoli PS5.

