Ruchy Microsoftu mogą być jedynie początkiem. Przyszły rok ma przynieść wiele transakcji znaczących graczy na rynku, w tym Sony

Fuzja pomiędzy Microsoftem a Activision Blizzard zdecydowanie była najgłośniejszym branżowym ruchem tego typu. Ma to ogromne znaczenie dla przemysłu z wielu powodów, w tym oczywiście daje gigantom z Redmond znacznie większe pole manewru przy dobieraniu przyszłych projektów. Jak można przewidywać, prędzej czy później taka sytuacja przyniesie jakąś reakcję ze strony konkurencji. I być może niebawem doczekamy się niejednej.

Jak wynika z przewidywań partnera banku inwestycyjnego Drake Star, rok 2024 może być naznaczony wieloma mocnymi ruchami w branży ze strony takich firm, jak Sony, Tencent czy Take-Two.

Przede wszystkim Drake Star prześledziło transakcje warte 5 miliardów dolarów pomiędzy lipcem a wrześniem. Choć liczba umów była zdecydowanie najniższa od dwóch lat, zauważono również, że wartość owych transakcji przekroczyła dokonane w trzech z uprzednich pięciu kwartałów. Ponadto odnotowano blisko miliard prywatnych inwestycji. Jak zaznacza Michael Metzger, partner w banku inwestycyjnym Drake Star, na bazie licznych rozmów z większymi przedstawicielami branży można się spodziewać rosnącej liczby nabywców w 2024 roku.

Jeżeli wierzyć przewidywaniom Metzgera, najaktywniejszymi graczami na rynku będą w przyszłym roku Sony, Tencent, Take-Two oraz Savvy/Scopely. Embracer Group z kolei ma jeszcze jakieś firmy sprzedać. Jak z kolei twierdzi firma Konvoy Ventures, giganci tacy jak Nintendo, EA czy Nexon mają do dyspozycji 45 miliardów dolarów, co może prowadzić do kolejnych większych inwestycji. Wygląda zatem na to, że ruchy Microsoftu mogły uruchomić lawinę przetasowań w branży, co ciekawie koresponduje z chociażby tegorocznymi falami zwolnień w wielu firmach.

Źródło: Axios