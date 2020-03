Gra Quantum Error na PlayStation 5 z ray tracingiem w 4K i 60 fps

Quantum Error to jedna z pierwszych niezależnych gier, które zostały potwierdzone na konsolę PlayStation 5. Opracowane przez TeamKill Media (małe studio gier z siedzibą w Wyoming, założone przez czterech braci w 2016) Quantum Error zostało opisane jako kosmiczny horror, a zarazem strzelanka napędzana technologią silnika Unreal. O fabule nie wiadomo wiele więcej, prócz tego, co przynosi trailer. Widzimy w nim oddział strażacki, który przedziera się przez klaustrofobiczne środowisko, aż napotyka grupę stworzeń kojarzącą się z zombie. Studio TeamKill Media wypuściło dotąd jedną grę - Kings of Lorn: The Fall of Ebris, która nie spotkała się z przesadnie dobrym odbiorem. Trailer Quantum Error także nie wygląda na szalenie zachęcający, ale ważniejsza w tym przypadku jest inna kwestia.

Kosmiczny shooter Quantum Error w wersji na PlayStation 5 ma zapewniać rozdzielczość 4K przy 60 fpsach i to z włączoną technologią ray tracing.

Niedługo po oficjalnej zapowiedzi gry Quantum Error, twórcy zaczęli odpowiadać fanom na pytania dotyczące produkcji, poprzez rozćwierkane medium społecznościowe Twitter. W ciągu kolejnych wiadomości TeamKill Media ujawniło, że wraz z rzeczonym tytułem na PlayStation 5, celują w rozdzielczość 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. Informacja jest ważna nie tylko dlatego, że nareszcie możemy doczekać się na konsolach tak wysokiej rozdzielczości przy 60 fpsach i to jeszcze z ray tracingiem, ale także dlatego, że uświadamia nam ona, jak bardzo mocarną będzie najnowsza konsola Sony.

We are targeting 4K 60FPS. — QUANTUM ERROR (@quantum_error) March 28, 2020

To jednak nie koniec historii z informacjami od TeamKill Media. Studio wyjaśniło bowiem, że póki co gra Quantum Error uruchomiona została na komputerze o wydajności identycznej z mocą PlayStation 5 i stąd właśnie wiadomo, jak tytuł będzie zachowywać się już na konsoli. Zanim w Quantum Error zagramy na PS5, tytuł ma pojawić się najpierw na PS4. Twórcy nie wykluczają przy tym tzw. cross-buy. Byłaby to świetna opcja dla tych graczy, którzy chcą kupić tytuł jeszcze na PlayStaion 4 ale później zagrać również na PlayStation 5.

Źródło: WccfTech