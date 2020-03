GeForce Now: Tim Sweeney broni usługi. Więcej gier ze sklepu Epic

Ostatnimi czasy regularnie z platformy streamingowej GeForce Now wypisują się kolejni producenci i wydawcy. Mimo że popularność usługi wzrosła po wyjściu z fazy beta i udało się osiągnąć ponad milion subskrybentów, to rezygnacje takich firm, jak Activision Blizzard, Bethesda czy 2K Games, budzą coraz więcej wątpliwości. Niedługo może się okazać, że w ramach tej platformy nie zagramy w w większość dużych produkcji. Nieporozumienia pomiędzy koncernem Nvidia oraz jej partnerami mogą zostać co prawda zażegnane, bo Zieloni mają nadzieję na ponową współpracę. Współpracę, która pozwoli na przywrócenie do biblioteki obszernej listy tytułów, w której skład wchodzą m.in. serie BioShock, Mafia, Call of Duty, The Elder Scrolls czy Fallout, ale nie da się ukryć, że obecna sytuacja nie pomaga wizerunkowo.

Tim Sweeney postanowił wesprzeć platformę GeForce Now, zapowiadając, że pojawi się na niej więcej gier z Epic Games Store, w tym zewnętrznych wydawców i te dostępne na (czasową) wyłączność.

Gdy inne firmy odwracają się od Nvidii, to w obronie GeForce Now stanął Tim Sweeney, szef firmy Epic Games, wyrażając swoje poparcie dla obiecującej usługi strumieniowania gier, która jest według niego „najbardziej przyjazną dla deweloperów i wydawców platformą streamingową” za to, że nie jest na niej pobierany żaden podatek od przychodów gier. Tego typu usługi mają być według niego być istotne w walce z 30-procentowymi marżami sklepów cyfrowej dystrybucji Apple, Google czy Valve. Ogłosił, że jego firma zamierza poprawić integrację z GeForce Now oraz udostępnić w jej ramach kolejne tytuły ze sklepu Epic Games, włącznie z tymi dostępnymi na (czasową) wyłączność.

GeForce Now, w odróżnieniu od Google Stadia, działa na innym modelu biznesowym. W ramach usługi Nvidia nie kupujemy dostępu do gier, tylko pozwala ona na uruchamianie produkcji, które mamy na takich platformach, jak Steam czy Epic Games. Do nieporozumień pomiędzy Nvidią a wydawcami doszło po zakończeniu fazy beta, po wyjściu z której uruchomiono dwa plany subskrypcyjne (darmowy i płatny Founders). Mimo że Zieloni nie pytali niektórych producentów o zgodę na dodanie gier do GeForce Now, to partnerzy na tej współpracy nic nie tracili, bo gracz i tak musi kupić dany tytuł, by w ogóle uruchomić go w ramach tej usługi streamingowej.

Owszem, każdy deweloper ma prawo decydować o tym, gdzie można zagrać w ich produkcje, ale niektóre firmy zaczynają się wycofywać prawdopodobnie po to, by dogadać się z firmą Nvidia na lepszych warunkach. W końcu GeForce Now nie jest w pełni darmową usługą, a zainteresowanie nią ostatnio wzrosło. Jak pokazują przykłady Tima Sweeneya czy studia CD Projekt RED nie wszyscy podchodzą negatywnie do działań Nvidii. Niemniej jednak komunikacja Zielonych z partnerami biznesowymi pozostawia wiele do życzenia.

