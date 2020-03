GeForce Now oferuje mniejsze opóźnienia niż Google Stadia

Granie w chmurze jest według wielu koncernów przyszłością. Już teraz największe firmy próbują przekonywać graczy do swoich usług, takich jak GeForce Now, Google Stadia czy Microsoft xCloud. Jednak te wzbudzają nadal mieszane odczucia i wiele obaw dotyczących jakości obrazu czy opóźnień w jego wyświetlaniu. Niemiecki portal GameStar postanowił przetestować input lag w usługach GeForce Now i Google Stadia oraz zestawić uzyskane wyniki z opóźnieniami lokalnego PC na podstawie dwóch popularnych gier. Do jakich wniosków udało się dojść? Okazało się, że platforma firmy Nvidia radzi sobie wyraźnie lepiej od konkurencji po aktywowaniu tzw. trybu Competitive. W podstawowym, zbalansowanym trybie input lag wypada tylko odrobinę lepiej lub porównywalnie z usługą Google Stadia, w której zmiana ustawień nie przynosi zbytnio poprawy.

W teście przeprowadzonym przez serwis GameStar usługa streamingowa GeForce Now poradziła sobie lepiej niż Google Stadia. Po zmniejszeniu rozdzielczości udało się uzyskać wyraźną poprawę w input lagu, ale tylko na platformie Nvidii.

Serwis GameStar podszedł do testu w dość oryginalny sposób, wykorzystując zestaw Makey Makey oraz aparat Olympus TG-6 nagrywający obraz w 480 klatkach na sekundę. Taka kombinacja pozwoliła na odnotowanie rzeczywistego opóźnienia wejścia dzięki zapalaniu się czerwonej lampki na wspomnianej płytce po wykonaniu działania. Porównano dzięki temu liczbę ramek pomiędzy rejestracją wejściowego polecenia zasygnalizowanego przez urządzenie Makey Makey a wyświetleniem akcji na ekranie. Oto rezultat testów przy wykorzystaniu tej niecodziennej metody na przykładzie dwóch gier:

Test opóźnień w Destiny 2:

• PC (lokalnie): 39,5 ms

• Google Stadia (tryb zbalansowany): 95,4 ms

• Google Stadia (ograniczone wykorzystanie danych): 93,4 ms

• GeForce Now (tryb zbalansowanyd): 97,8 ms

• GeForce Now (tryb Competitive): 69 ms

Test opóźnień w Metro: Exodus:

• PC (lokalnie): 41,3 ms

• Google Stadia (zbalansowany): 100,5 ms

• Google Stadia (ograniczone wykorzystanie danych): 97,1 ms

• GeForce Now (tryb zbalansowany): 81,8 ms

• GeForce Now (tryb Competitive): 68,6 ms

Skąd wynikają różnicę w opóźnieniach przesyłanego obrazu pomiędzy poszczególnymi trybami? Niższe opóźnienia udało się osiągnąć po wyłączeniu V-Sync i obniżeniu rozdzielczości z 1080p na 720p. Warto nadmienić, że GeForce Now w trybie Competitive zapewnia płynność rozgrywki na poziomie 120 klatek na sekundę, zamiast 60 FPS, jakie oferuje Google Stadia przy niewiele wnoszącym do input laga ograniczonym wykorzystaniu danych. Do testu zostało wykorzystane łącze internetowe na poziomie 100 Mb/s. Trzeba przyznać, że w Metro: Exodus input lag wypada bardzo korzystanie dla GeForce Now, ale, jak zauważa redakcja GameStar, wpływ na opóźnienia ma wiele czynników, nie tylko sama prędkość łącza i jakość usługi, ale także stabilność połączenia czy właśnie gra.

Źródło: GameStar