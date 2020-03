GeForce Now bez studia 2K Games. Znika Borderlands i BioShock

Usługa streamowania gier NVIDIA GeForce Now nie ma ostatnio dobrej passy, choć zainteresowanie nią wydaje się mimo wszystko nie spadać. Może to jednak mieć miejsce do czasu, bowiem aktualnie biblioteka opustoszała o kolejne produkcje, tym razem wydawane przez studio 2K Games. To już kolejna marka po Activision Blizzard i Bethesdzie, która pożegnała się z GeForce Now. Podobnie jak w poprzednich przypadkach tak i teraz Zieloni nie podają szczegółów takiego stanu rzeczy. W sieci pojawił się jedynie krótki komunikat dotyczący usunięcia wielu bardzo popularnych gier takich jak seria Borderlands czy Bioshock, ale to nie wszystko.

Z usługi NVIDIA GeForce Now odchodzi kolejne studio. Tym razem jest to 2K Games i zabiera ze sobą takie hity jak BioShock, Borderlands, Mafia, NBA 2K, Civilization i XCOM.

Usunięcie z biblioteki GeForce Now kolejnych tytułów to spory cios nie tylko dla NVIDII, ale również dla graczy. Podczas pierwszych doniesień o wycofaniu się z serwisu studia Activision, ruszyła nawet fanowska akcja na Tweeterze, dająca nadzieję, że narzekania graczy przywrócą usunięte tytuły do biblioteki GeForce Now. Ostatecznie jednak wysiłki nic nie dały, a zaraz później szeregi opuściła także Bethesda, pozostawiając w serwisie dostęp jedynie do gry Wolfenstein: Youngblood.



Na żądanie wydawcy, tytuły 2K Games zostały dzisiaj usunięte z GeForce NOW. Współpracujemy z 2K Games, aby w przyszłości ponownie włączyć ich gry do naszej usługi - czytamy w komunikacie NVIDII, a z serwisu znika tymczasem cała masa gier, między innymi BioShock, Borderlands, Mafia, NBA 2K, Civilization i XCOM. Póki co można jedynie dywagować na temat tego, dlaczego ostatnimi czasu ze współpracy z Zielonymi zrezygnowało aż tylu wydawców, jednak prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw, o czym oczywiście postaramy się informować na bieżąco.

