Riven Remake - powrót kultowej kontynuacji Myst już niebawem. Nowy zwiastun przygodówki z datą premiery

Powoli wchodzimy w wakacyjny sezon, toteż następne tygodnie raczej nie będą obfitowały w wielkie premiery, nie licząc oczywiście wyczekiwanego dodatku do Elden Ring. Od końcówki 2022 roku wiemy, że zespół z Cyan Inc. pracuje nad nową wersją cenionej kontynuacji legendarnego Myst. Dotąd deweloperzy działali po cichu i nie dzielili się zbytnio szczegółami, więc ciężko było określić, czy sprawa w ogóle idzie w dobrym kierunku. Ale zbliżamy się do końca.

Riven Remake pojawi się na komputerach osobistych 25 czerwca. Tymczasem otrzymaliśmy nowy zwiastun i kilka screenshotów.

O powstawaniu remake'u dowiedzieliśmy się na okrągłą, 25. rocznicę hitu z 1997 roku. Jeżeli ktoś obawiał się, że deweloperzy nie postarają się o naprawdę solidne odrestaurowanie dla niejednego gracza kultowego już tytułu, najnowsze materiały mogą go nieco uspokoić. Za dwa tygodnie pojawi się przeniesiona w trzeci wymiar, oferująca zapewne kilka niespodzianek nawet weteranom, przepiękna pozycja. A przy tym wszystkim możemy liczyć na zachowanie ducha pierwowzoru, jak zapewniają weterani z Cyan Inc.

Fundamenty Riven nie powinny zostać jakoś znacząco zmienione - co najwyżej usprawnione o swobodę ruchów i nieco ciekawej zawartości. Nadal jednak jest to podróż do chylącego się ku upadkowi, tajemniczego świata, gdzie znany z uniwersum badacz o imieniu Atrus poprosi gracza o odnalezienie swojej żony - Catherine. Czeka nas zatem podróż po zróżnicowanych, misternie skonstruowanych lokacjach, by tam rozwiązywać skomplikowane zagadki. Na razie wygląda na to, że Riven Remake zawita na Steam oraz GOG, ale być może w przyszłości także na inne platformy. Zapewne dość istotną kwestią będzie zainteresowanie pecetowców.

