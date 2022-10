Riven Remake zapowiedziane - za odświeżenie kultowej przygodówki odpowiada studio od Myst Remake

Riven, legendarny sequel równie legendarnego Mysta doczeka się własnego remake'u. Zostanie on przygotowany przez deweloperów z Cyan Inc. Zespół ogłosił tę nowinkę dosłownie przed chwilą. Podkreślono także, że gra identycznie jak Myst Remake, będzie przygotowana od podstaw, oferując w pełni przemierzalny, trójwymiarowy świat. Nie zabraknie też innych ulepszeń, o których studio poinformuje nas jednak nieco później.

Studio Cyan Inc. poinformowało, że pracuje już nad remakiem gry pt. Riven. Nie wiemy jeszcze kiedy się pojawi, mamy za to krótki teaser.

Riven: The Sequel to Myst to bezpośrednia kontynuacja Mysta. Tym razem bohater imieniem Atrus prosi nas, graczy o pomoc w odnalezieniu jego żony Catheriny, która została uwięziona w obcym świecie, tytułowym Riven. Produkcja ukazała się pierwotnie na komputerach PC/Mac w 1997 roku, zaś rok później trafiła na konsole Sony PlayStation oraz SEGA Saturn. Ponad 13 lat po premierze tytuł przeniesiono również na urządzenia mobilne.

Riven - jedna z lokacji z oryginalnej gry z 1997 roku

Dziś tytuł ten uchodzi za jedną z ikonicznych przygodówek point and click, nic więc dziwnego, że w dwa lata po premierze Myst Remake ogłoszono prace także nad Riven Remake. Póki co, o grze nie wiemy już niczego ponad to, że osoby posiadające oryginalnego Rivena nie otrzymają remake'u za darmo. Powinno to być jednak dość oczywiste z uwagi na fakt, że mamy do czynienia z wymagającym sporego nakładu finansowego, pełnoprawnym remakiem, nie zaś z prostym remasterem (i całe szczęście!).

Źródło: WCCFtech