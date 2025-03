RetroArch i PPSSPP oficjalnie dostępne w App Store. Nadeszła złota era dla emulatorów w ekosystemie Apple

Po raz kolejny trzeba powtórzyć, że akt o rynkach cyfrowych (DMA), wydany przez Komisję Europejską, otworzył ekosystem Apple i zdjął z niego wiele zbędnych ograniczeń. Do tej pory emulatory nie trafiały do App Store, więc aby z nich skorzystać, wymagane było ominięcie zabezpieczeń na różne sposoby (np. jailbreak). Użytkownicy sprzętów od Apple mogą już liczyć na niemal kompletny zestaw emulatorów, gdyż właśnie zadebiutował RetroArch, a wraz z nim PPSSPP.

Posiadacze iPhone'ów, iPadów, czy też podstawki Apple TV, mogą już oficjalnie zamienić swoje sprzęty w emulatory retro konsol. Wszystko za sprawą aktu DMA, który usunął wprowadzone niegdyś ograniczenia w ekosystemie Apple.

Tak jak wspomniano, do tej pory można było zainstalować omawiane oprogramowanie na urządzeniach od Apple, jednak wiązało się to z przymusem obejścia zabezpieczeń systemowych. Od teraz każdy użytkownik iOS może po prostu przejść do App Store i pobrać z niego dowolny emulator. Debiutantem jest tu RetroArch, który sam w sobie emulatorem nie jest, natomiast pozwala wygodnie nimi zarządzać — a konkretniej odpowiednimi rdzeniami (ang. core). Jest on dostępny zarówno na iPhone'y, iPady oraz podstawkę Apple TV, jak i headset Apple Vision Pro. Jedynym wymaganiem jest system w wersji od (analogicznie): iOS 14.2, tvOS 11.0 oraz visionOS 1.0. Oprogramowanie pozwoli nam uruchomić gry z naprawdę wielu konsol, spośród których można wymienić Atari i Commodore (różne wersje), a także Nintendo Entertainment System, Nintendo DS, czy też Sony PlayStation 1.

Drugą premierą jest natomiast emulator PPSSPP, który jak sama nazwa wskazuje, umożliwia uruchamianie gier z konsoli Sony PlayStation Portable. Oprogramowanie jest dobrze znane na scenie emulatorów — pozwala nam ono na rozgrywkę w dużo wyższych rozdzielczościach od oryginalnej, a także zastosowanie dodatkowego wygładzania krawędzi itd. Co dość ciekawe, we wspieranych urządzeniach znalazł się iPod touch (iOS 12.0+). Oprócz niego aplikację uruchomimy na iPhonie i iPadzie (również iOS 12+), a także goglach Apple Vision Pro (visionOS 1.0+). Oba omówione programy są zupełnie darmowe i nie spotkamy się z żadnymi reklamami podczas rozgrywki. Warto więc udać się do App Store, pobrać to oprogramowanie i wrócić do gier z dawnych lat. Oczywiście w każdym przypadku musimy mieć plik ROM z daną grą.

Źródło: App Store