Emulatory retro konsol mają zielone światło w App Store. Apple otwiera swój ekosystem pod wpływem DMA

Przez wiele lat cały ekosystem firmy Apple był ściśle kontrolowany, co przekładało się bezpośrednio na mniejsze możliwości dla samych użytkowników. Nie mogli oni oficjalnie instalować różnego rodzaju oprogramowania, jak choćby emulatorów retro konsol. Wraz z wejściem w życie aktu o rynkach cyfrowych (DMA) cała sytuacja zaczęła się zmieniać. Deweloperzy uzyskali właśnie pozwolenie, które umożliwia im wprowadzenie wspomnianych emulatorów do App Store.

W cyfrowym sklepie App Store mogą już oficjalnie pojawiać się emulatory — choć pod pewnymi zasadami. Użytkownicy urządzeń od Apple w końcu mogą w większym stopniu korzystać z możliwości ekosystemu.

5 kwietnia 2024 roku Apple opublikowało nowe wytyczne dla deweloperów. Omawiają one zasady, jakie muszą spełniać aplikacje, jeśli mają znajdować się w App Store. Cała treść jest dość obszerna i możemy się z nią zapoznać pod tym adresem. Aktualizacja ta wspomina również o emulatorach retro konsol, a konkretniej umożliwia im oficjalne wejście do całego ekosystemu. Oznacza to, że twórcy mogą przenieść dostępne aplikacje z Androida lub zaoferować zupełnie nowe, jeśli będą się trzymać określonych reguł. Apple pozwala emulatorom nawet na bezpośrednie pobieranie gier, natomiast wszystkie oferowane w ten sposób tytuły muszą być legalnymi kopiami. Jeśli zostanie wykryta choć jedna aplikacja, która umożliwia ściąganie pirackich wersji gier, to w dość szybkim czasie zostanie usunięta z App Store.

Trzeba więc przyznać, że Komisja Europejska przyczyniła się do naprawdę pozytywnych zmian, a samo Apple zdaje się coraz bardziej respektować nowe reguły. Nie tak dawno firma zezwoliła także na wejście do App Store aplikacji, które umożliwiają rozgrywkę poprzez streaming (NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming). Urządzenia od Apple są całkiem wydajne, więc bez trudu poradzą sobie z większością emulatorów dostępnych na rynku, kiedy już trafią do cyfrowego sklepu. Teraz pozostaje jedynie czekać na ruch ze strony ich twórców, ponieważ to od nich zależy, jak szybko z omawianych aplikacji skorzystają użytkownicy ekosystemu Apple.

Źródło: Apple