Komisja Europejska bierze pod lupę Apple, Alphabet, Amazon i Metę. Rozchodzi się o nowy akt o rynkach cyfrowych

Jedno z nowszych rozporządzeń Komisji Europejskiej, a więc akt o rynkach cyfrowych (DMA), ma już spory wpływ na firmę Apple, jednak nie jest to jedyne przedsiębiorstwo, które musi się do niego dostosować. Na liście jest jeszcze Alphabet, Meta oraz Amazon. Okazuje się bowiem, że według KE omawiane firmy nie do końca respektują wszystkie nowe zasady. Wszczęto więc przeciwko nim dochodzenie, które ma wykazać ewentualne nieprawidłowości.

Komisja Europejska ma zamiar szczegółowo sprawdzić firmy: Alphabet, Apple, Meta i Amazon. Postępowanie ma wykazać to, czy przedsiębiorstwa stosują się do aktu o rynkach cyfrowych w wymaganym stopniu.

W ostatnim czasie pojawiło się sporo doniesień związanych z firmą Apple, które dotyczyły tego, jak akt o rynkach cyfrowych wpłynął na całe przedsiębiorstwo. W głównej mierze DMA miało przyczynić się do otwartości ekosystemu iOS i zmiany niektórych praktyk monopolistycznych. Natomiast omawiane rozporządzenie odnosi się do wszystkich dużych firm. Według Komisji Europejskiej inne wspomniane przedsiębiorstwa, a więc Alphabet, Meta i Amazon, również „niedomagają” pod względem przestrzegania ustalonych zasad. Przez cały rok (od 25 marca 2024 roku) będzie się toczyło postępowanie, które ma wykazać wszystkie nieścisłości u każdej z firm. Jeśli przez ten okres którakolwiek nie dostosuje się do reguł lub będzie stanowczo je łamać, to czeka ją kara w wysokości od 10 do 20% całego obrotu.

W przypadku Apple i firmy Alphabet mowa o funkcjonowaniu ich sklepów z aplikacjami, które do tej pory nie jest jeszcze całkowicie zgodne z DMA. Użytkownicy powinni być informowani o ofertach poza sklepem, a sami twórcy aplikacji podlegają niepotrzebnym opłatom i mają utrudnione promowanie swoich usług. W wypadku tej drugiej firmy chodzi także o wyszukiwarkę Google, a konkretniej o to, że wyniki wyszukiwania sprzyjają autorskim usługom (Zakupy, Loty i Hotele Google) i ograniczają konkurencję. Apple będzie musiało w pełni wywiązać się z DMA, więc Komisja Europejska prześwietli, czy firma „umożliwia użytkownikom łatwe odinstalowanie wszystkich aplikacji, prostą zmianę ustawień domyślnych oraz czy mogą dokonać świadomego wyboru alternatywnej usługi" (np. przeglądarki internetowej — poprzez odpowiedni komunikat). Przeanalizowana zostanie także zmiana polityki prywatności Mety, a dokładniej nowa reguła "pay or consent". Odnosi się ona do tego, że użytkownik ma wybór: korzystać z usług za darmo, jednak ze spersonalizowanymi reklamami lub zapłacić za ich brak. Większość osób zgadza się więc na gromadzenie danych osobowych. Natomiast przedsiębiorstwo Amazon może mieć problem z uwagi na to, że w swoim sklepie promuje własne produkty. Z pełną treścią ogłoszenia Komisji Europejskiej zapoznamy się pod tym adresem.

Źródło: Komisja Europejska