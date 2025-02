Gamma - emulator konsoli Sony PlayStation 1 już w App Store. Dostępny dla użytkowników iPhone'a oraz iPada

Odblokowanie ekosystemu Apple dla emulatorów przynosi coraz lepsze efekty. Do tej pory użytkownicy mogli już skorzystać z funkcjonalnego emulatora o nazwie Delta (NES, SNES, N64, GB, GBA), a teraz dołączył do niego Gamma (choć jak tak dalej pójdzie, to pojawi się jeszcze beta i alfa...), który jest w stanie uruchamiać gry z pierwszej stacjonarnej konsoli od Sony. Na dodatek podczas rozgrywki jesteśmy w stanie korzystać z dodatkowego kontrolera lub klawiatury.

W App Store pojawił się kolejny emulator o nazwie Gamma, który już zajmuje zaszczytne piąte miejsce, jeśli mowa o najlepszych aplikacjach w kategorii "Rozrywka". Dzięki niemu na iPhonie i iPadzie rozegramy tytuły z konsoli PSX.

Za tytułowy emulator Gamma odpowiada Benjamin Stark, który wydaje swoje aplikacje w App Store pod szyldem ZodTTD. Mamy do czynienia z oprogramowaniem, które umożliwi nam powrót do czasów konsoli Sony PlayStation 1. Na dodatek nie wymaga od nas tego, abyśmy umieszczali plik z BIOS-em konsoli w określonym katalogu, co nie zdarza się zbyt często w emulatorach PSX. Wystarczy więc jedynie wskazać jakikolwiek ROM z daną produkcją i już możemy zaczynać grę. Aplikacja daje nam dostęp do dedykowanego układu przycisków podczas rozgrywki, natomiast z pewnością każdy, kto kiedykolwiek próbował grać w ten sposób, zdaje sobie sprawę, jak bardzo jest to niewygodne. Autor udostępnił więc możliwość korzystania z kontrolera lub klawiatury — choć pierwsze opinie wskazują na to, że nie wszystkie akcesoria są kompatybilne i nieraz powodują same problemy.

Gamma jest w pełni darmowym emulatorem, jednak trzeba liczyć się z tym, że co jakiś czas będziemy się spotykać z reklamami. Funkcjonalność jest natomiast całkiem spora, albowiem możemy skorzystać z funkcji zapisu stanu gry (zarówno manualnego, jak i automatycznego), a nawet ustawić kopię zapasową naszych zapisów. Oprócz tego aplikacja oferuje nam wiele motywów wirtualnych kontrolerów, choć nic nie stoi na przeszkodzie, żeby utworzyć własny wygląd. Do dyspozycji oddano również możliwość zmiany okładek dla pobranych gier. Emulator obecny jest na systemie iOS, więc uruchomimy go na iPhonie, jednak dostępna jest także wersja dla iPada. Aplikację pobierzemy z tego adresu.

