Raspberry Pi nareszcie odbija się od dna. Dzięki zwiększonej produkcji SBC możemy liczyć na korzystniejsze ceny

Ciężkie czasy związane z niedoborem półprzewodników zdają się powoli stabilizować. Dodatkowo sporo firm oraz instytucji cały czas stara się poprawić istniejącą sytuację na świecie. Okres pandemii był bardzo nieprzychylny pod wieloma względami i z pewnością do tego aspektu można zaliczyć również rynek SBC, a w szczególności Raspberry Pi. Nareszcie możemy dostrzec odwrotny trend, a ceny niektórych modeli "malinki" spadają do katalogowych. Rzecz jasna nie w Polsce.

Nabycie w ostatnich latach jakiegokolwiek modelu Raspberry Pi po zwykłej, katalogowej cenie, było wręcz niemożliwe. W końcu jednak widać światełko w tunelu - wiele edycji tego SBC wraca do swoich pierwotnych cen.

Pandemia w połączeniu z szalejącą inflacją doprowadziły do mocnych zawirowań na świecie i ich skutki odczuwamy do dziś. Widać jednak znaczną poprawę na wielu frontach. Jeszcze rok temu zakup jakiegokolwiek modelu Raspberry Pi wiązał się ze sporą marżą, która była doliczana przez każdego dystrybutora. Natomiast obecnie wszystko wygląda o wiele lepiej. Firma jest w stanie produkować coraz więcej płytek, z kolei większy nakład przekłada się bezpośrednio na dostępność i ceny. W maju tego roku (2023 r.) SBC sprzedały się (różne modele) w ilości 618 tys. sztuk, z kolei w czerwcu było to już 788 tys. Na lipiec oczekuje się, że liczba ta zwiększy się do okrągłego miliona i będzie już tylko wzrastać. Warto zaznaczyć, że cały pierwszy kwartał 2023 r. obejmował raptem 800 tys. sprzedanych Raspberry Pi.

Na zmianę cen w polskich sklepach oraz na portalach aukcyjnych zapewne przyjdzie nam trochę poczekać, natomiast już teraz możemy nabyć sporo modeli "malinki" z zagranicznych źródeł, takich jak Amazon (choć spotkamy się z wyższymi kwotami od konkurencji). Dla przykładu zakup Raspberry Pi 4B w najwyższej konfiguracji z 8 GB pamięci RAM to w Polsce wydatek - w najlepszym wypadku - 520 zł (choć znajdziemy mnóstwo zestawów za około 700 zł). Jednak przechodząc choćby na stronę ThePiHut, ten sam model kupimy za 383 zł i to w dodatku z doliczonymi kosztami dostawy. W celu lepszego wglądu poniżej znajdziemy tabelę, w której umieszczono linki do dostępnych sklepów (w nazwie każdego z nich) oraz ceny poszczególnych modeli. Kwoty są ostateczne, zawierają w sobie koszty przesyłki oraz podatek.

Amazon ThePiHut Pimoroni Raspberry Pi Pico W 63 zł 58 zł 65 zł Raspberry Pi Zero W 137 zł 95 zł 111 zł Raspberry Pi 4B 2 GB 311 zł 224 zł 268 zł Raspberry Pi 4B 4 GB - 298 zł 321 zł Raspberry Pi 4B 8 GB 430 zł 383 zł 427 zł

Źródło: Tom's Hardware