Raspberry Pi za niecałego dolara? Tak, teraz to możliwe kupując bezpośrednio od fundacji i w hurtowych ilościach

Mikrokomputery z rodziny Raspberry Pi zadebiutowały na rynku w 2012 roku i od tamtej pory cieszą się duża popularnością. Nie są to co prawda demony wydajności, ale mają sporo plusów - niska cena, niewielkie wymiary oraz łatwość obsługi. Dochodzi też do tego wsparcie naprawdę dużej społeczności. Nic więc dziwnego, że RPi wybierane są zarówno przez majsterkowiczów, jak i trafiają do krajów rozwijających się jako podstawowe komputery. Brytyjska fundacja ma w swojej ofercie również inne urządzenia, a jednym z nich jest Raspberry Pi Pico z 2021 roku. Jeśli planowaliście duży projekt z wykorzystaniem mikrokontrolera RP2040 to Brytyjczycy oferują Wam od teraz opcję tańszego, bezpośredniego zakupu hurtowego.

Układ Raspberry Pi RP2040 kosztował do tej pory u partnerów fundacji około 1 USD. Brytyjczycy umożliwiają jednak od teraz hurtowy zakup z ceną 0,7 USD.

Niemal równy rok temu na rynku debiutowało Raspberry Pi Pico, czyli urządzenie w cenie 19,90 złotych z mikrokontrolerem RP2040. Jest to dwurdzeniowy układ oparty na rdzeniach ARM Cortex-M0+ z taktowaniem 133 MHz, 264 kB pamięci RAM oraz 30 portami I/O. Układ momentalnie zyskał na popularności, będąc wykorzystywanym nie tylko przez entuzjastów, ale również firmy w różnych prototypach i projektach. A przy obecnej sytuacji na rynku półprzewodników Raspberry Pi Foundation obserwowało wzrost popularności RP2040 i otrzymywało coraz więcej zapytań o możliwość bezpośredniego zakupu w tysiącach sztuk.

Jak to mają w zwyczaju, Brytyjczycy postanowili wysłuchać głosu ludu i uruchomili wczoraj Raspberry Pi Direct. Jest to ich własna platforma, gdzie każdy może zakupić rolki liczące sobie 500 lub 3400 sztuk mikrokontrolera RP2040. Pominięcie pośredników pozwala na obniżenie ceny z około 1 USD do 0,8 lub 0,7 USD za sztukę. Pozornie to niewiele, ale przy zakupie większego opakowania daje nam to już oszczędność rzędu 1020 USD (ok. 4046 PLN). Fundacja zapewnia, że ma aktualnie wystarczającą ilość wafli krzemowych do wyprodukowania 20 000 000 układów, a więcej jest w drodze. Wszystko za sprawą wykorzystania znacznie nowszego procesu produkcji (TSMC 40LP) co pozwala na większy uzysk niż rozwiązania konkurencji.

