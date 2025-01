Sztuczna inteligencja wejdzie na wyższy poziom. Microsoft i OpenAI stworzą superkomputer, którego koszt przekroczy 100 mld USD

„Sztuczna inteligencja”, jaką znamy teraz, nie jest oczywiście w pełni rozwiniętą technologią. Jednak obecnie duże firmy inwestują ogromne kwoty, aby to zmienić. Właśnie poznaliśmy nieco więcej szczegółów na temat projektu, za którym stoi OpenAI oraz Microsoft. Ich celem jest zbudowanie superkomputera o nazwie Stargate, który będzie zasilał „sztuczną inteligencję” następnej generacji. Ambitne plany mogą kosztować nawet przeszło 100 mld dolarów.

Intrygujące plany OpenAI oraz Microsoftu stały się publicznie dostępne. W ciągu następnych kilku lat ma powstać superkomputer, który będzie zasilał zaawansowaną „sztuczną inteligencję”. Projekt może pochłonąć ponad 100 mld dolarów, co czyni go największą inwestycją na rynku od lat.

Za szczegółowe informacje odpowiada portal The Information, który często jako pierwszy publikuje wiadomości, jakich nie znajdziemy nigdzie indziej. Tym razem odnoszą się one do wewnętrznego projektu, który dotyczy superkomputera Stargate. Jest on rozwijany już od jakiegoś czasu, a obecnie OpenAI i Microsoft znajdują się w jego trzeciej fazie. Realizacja ma potrwać jeszcze 6 lat, a więc do 2030 roku, natomiast wspomniany Stargate zostanie uruchomiony już w 2028 roku, a przez następne dwa lata będzie intensywnie rozwijany. Trochę wcześniej, bo jeszcze w 2026 roku rozpocznie się faza czwarta, która obejmuje superkomputer nieco słabszy od docelowego, jednak przysłuży się on do dalszego rozwoju wielu rozwiązań od OpenAI. Ma on powstać w Mount Pleasant w stanie Wisconsin.

Stargate to ogromna inwestycja, której łączny koszt według obliczeń ekspertów ma wynieść nawet 115 mld dolarów. Jako że superkomputer będzie składał się z mnóstwa wydajnych układów, to jego zapotrzebowanie na energię będzie naprawdę spore - mowa tu o doprowadzeniu nawet kilku gigawatów (GW) mocy. Obie strony odpowiedzialne za projekt mają się skłaniać ku źródłom energii takim jak elektrownie atomowe - Sam Altman już prowadzi działania, które w przyszłości zapewnią wymaganą moc. Pozostaje jedynie kwestia tego, jakie procesory graficzne zostaną wykorzystane, gdyż to właśnie one pochłoną lwią część wspomnianej kwoty. Najdroższym rozwiązaniem są rzecz jasna chipy od NVIDII, natomiast CEO OpenAI skłania się ponoć ku opracowaniu autorskich układów. Z czasem zapewne dowiemy się trochę więcej na temat całego przedsięwzięcia, które już teraz wzbudza wiele skrajnych opinii.

