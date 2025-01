PCI-SIG opublikowało dla swoich członków nowy szkic standardu PCIe 7.0. Rozwiązanie ma zadebiutować już w 2025 roku

Choć standard PCIe 6.0 zadebiutował formalnie w 2022 roku, to większość komputerów konsumenckich nie wykorzystuje jeszcze nawet PCIe 5.0. Mimo to nieustannie trwają prace nad nowszymi wersjami interfejsu. Już w 2025 roku na rynek trafi standard PCIe 7.0, ale zanim będzie wykorzystywany w jakikolwiek sposób w zwykłych PC-tach miną długie lata. Póki co, konsorcjum PCI-SIG opublikowało dla swoich członków szkic jego specyfikacji sprzętowej w wersji 0.5.

PCI-SIG intensywnie pracuje nad standardem PCIe 7.0, który już w 2025 roku trafi do urządzeń HPC, centrów danych i komputerów kwantowych. Na rynku zwykłych PC-tów nie przyjął się jednak jeszcze nawet standard PCIe 5.0.

Pełna specyfikacja umożliwi członkom PCI-SIG wprowadzenie ewentualnych modyfikacji przed debiutem rozwiązania. Publikacja bardziej dopracowanego szkicu to kolejny krok na drodze do wprowadzenia standardu na rynek i jednocześnie odpowiedź na zgłaszane wcześniej uwagi. Kolejne generacje standardu PCIe cechują się zazwyczaj dwukrotnie wyższą szybkością niż jego poprzednie wersje. Tak też będzie w tym przypadku. Można zatem liczyć na obsługę transferu danych o maksymalnej szybkości 128 GT/s (gigatransferów na sekundę). Dla porównania PCIe 6.0 oferuje 64 GT/s, a zyskujący obecnie stopniowo na popularności PCIe 5.0 "zaledwie" 32 GT/s.

W praktyce, omawiane 128 GT/s przekłada się na wartość 512 GB/s dla dwukierunkowego przesyłu danych pomiędzy komponentami komputerowymi, przy złączu PCIe 7.0 x16. Nowa wersja standardu wykorzysta część rozwiązań charakterystycznych dla PCIe 6.0, w tym sygnalizację PAM4. PCIe 7.0 to także lepsza efektywność energetyczna, niższe opóźnienia i pełna kompatybilność z wszystkimi poprzednimi wersjami standardu. Początkowym zastosowaniem rozwiązania będzie rynek HPC, sztuczna inteligencja, szeroko pojęte centra danych (nie wyłączając z tego bazy dla usług chmurowych) oraz komputery kwantowe. Warto zaznaczyć, że topowa obecnie karta graficzna, przeznaczona dla zwykłych konsumentów, czyli NVIDIA GeForce RTX 4090, korzysta ciągle ze złącza PCIe 4.0. Najnowsza wersja standardu szybko na tym rynku zatem nie zadebiutuje.

Źródło: PCI-SIG, Tom's Hardware