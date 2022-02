Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus w drodze. Co wiemy o następcy flagowego chipu będącego konkurentem Exynosa 2200?

Doniesienia sugerują, że Qualcomm zamierza podążać wcześniej obraną ścieżką. Oznacza to, że firma postąpi ze sztandarowym chipsetem Snapdragon 8 Gen 1 Plus dokładnie tak samo, jak z poprzednikiem – Snapdragonem 888. Uściślając: producent przygotowuje usprawnioną wersję jednostki obliczeniowej, która zastąpi układ, który został zaprezentowany pod koniec listopada ubiegłego roku. Według nieoficjalnych informacji Qualcomm oczekuje od TSMC przyspieszenia prac i rozpoczęcia produkcji układu znanego jako SM8475. Wspomniany SoC to najpewniej Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Jednostka może trafić między innymi do nadchodzących urządzeń Motoroli, Xiaomi oraz Lenovo. Jakich usprawnień względem poprzednika możemy się spodziewać?

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 to SoC dla urządzeń mobilnych opracowany w 4 nm litografii. Jednostka korzystająca z najnowszej architektury Armv9 składa się z ośmiu rdzeni: pojedynczego Cortex-X2 z zegarem 3,0 GHz, trzech Cortex-A710 pracujących z częstotliwością 2,5 GHz oraz czterech oszczędnych Cortex-A510 taktowanych 1,8 GHz. Procesor możemy spotkać w regionalnych wariantach smartfonów Samsung Galaxy S22. Niedługo powinniśmy zobaczyć go również w urządzeniach innych producentów dostępnych w Europie. Chip stanowi bezpośrednią konkurencję dla Exynosa 2200.

Zakładając, że doniesienia są zgodne ze stanem faktycznym, za produkcję jednostki Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus będzie odpowiadać tajwańskie TSMC. Soc SM8475 jest niestety owiany tajemnicą, ale możemy być niemal pewni, że producent zamierza usprawnić tutaj dwie kwestie. Optymalizacja dotknie najprawdopodobniej wydajności energetycznej oraz wydajności samego procesora. Nie spodziewałbym się jednak potężnego progresu. W przypadku SD888 i SD888+ różnica wynosiła zaledwie kilka procent.

Źródło: Wccftech, Weibo