Qualcomm Adreno X1 - układ graficzny z serii Snapdragon X prawie bez tajemnic. Porównanie wydajności z Intel Core Ultra 7 155H

Premiera nowych procesorów Qualcomma opartych na architekturze ARM odbędzie się lada moment, a producent coraz śmielej dzieli się kolejnymi szczegółami na ich temat. Tym razem informacje dotyczą układu graficznego Adreno X1, który znajdzie się w jednostkach z serii Snapdragon X. Wraz z omówieniem jego architektury Qualcomm opublikował statystyki, które ukazują wydajność w grach w porównaniu z układem Intel Core Ultra 7 155H.

Qualcomm przedstawił nowe informacje o układzie graficznym Adreno X1, który zagości w nadchodzących jednostkach z serii Snapdragon X. Wśród nich znalazło się również porównanie wydajności w grach z jednym z układów Meteor Lake od Intela, a konkretniej z wariantem Core Ultra 7 155H.

Na rynku pojawią się cztery układy Qualcomma, które wystąpią pod nazwą Snapdragon X Elite (stąd różne wartości w tabeli przy określonych parametrach) i jedna jednostka Snapdragon X Plus. Każdy z nich otrzyma omawiany układ graficzny Adreno X1 (cyfra 1 odnosi się do generacji, więc możemy się spodziewać logicznej numeracji kolejnych wersji), jednak jego moc będzie się sporo różniła w zależności od modelu układu. W najlepszym przypadku użytkownik będzie mógł liczyć na wydajność wynoszącą 4,6 TFLOPS (moc FP32), a w najgorszym 3,8 TFLOPS — układ graficzny będzie w stanie wyrenderować nawet 72 miliardy pikseli w ciągu sekundy (72 Gigapixels/sec fill rate). Zaoferuje nam również wsparcie dla bibliotek DirectX 12 (w tym Shader Model 6.7), Vulkan 1.3, czy też OpenCL 3.0.

Qualcomm Snapdragon X Elite Intel Core Ultra 7 155H AMD Ryzen 9 7940HS Proces technologiczny 4 nm Intel 4 (CPU)

TSMC N5 (GPU) TSMC 4nm FinFET Układ graficzny Qualcomm Adreno X1 GPU Intel ARC Graphics AMD Radeon 780M Moc obliczeniowa FP32 3,8 lub 4,6 TFLOPS 4,46 TFLOPS 4,35 TFLOPS NPU Qualcomm Hexagon (45 TOPS) Intel NPU (10 TOPS) AMD Ryzen AI (10 TOPS) Rdzenie/wątki 12C/12T 16C/22T 8C/16T Układ rdzeni 4E/8P 6P/8E/2LPE - Taktowanie 3,4 GHz - ? (X1E-78-100)

3,4 - 4,0 GHz (X1E-80-100)

3,8 - 4,2 GHz (X1E-84-100)

3,8 - 4,3 GHz (X1E-00-1DE) E-Core: 0,9 - 3,8 GHz

P-Core: 1,4 - 4,8 GHz

LPE-Core: 0,7 - 2,5 GHz 4 - 5,2 GHz Architektura ARM (64-bit) Redwood Cove (CPU)

Crestmont (CPU)

Xe-LPG (GPU) Zen 4 Obsługa pamięci RAM LPDDR5x (8448 MT/s) LPDDR5x (7467 MT/s) LPDDR5x (7500 MT/s) Obsługiwane API DirectX 12, DirectX 11, Vulkan 1.3, OpenCL 3.0 DirectX 12, DirectX 11, Vulkan, OpenCL 3.0, OpenGL 4.6 DirectX 12, DirectX 11, Vulkan, OpenCL

Pod kątem wydajności w grach Qualcomm Snapdragon X Elite (Adreno X1, a dokładniej X1-85) osiąga podobne wyniki (choć czasem trochę lepsze) co jednostka Intel Core Ultra 7 155H, która należy do generacji Meteor Lake. Producent nie zdradził jednak dodatkowych szczegółów testu oprócz rozdzielczości, w jakiej uruchamiane były wszystkie gry (1920 x 1080 pikseli). Natomiast wynik z testu 3DMark Wild Life Extreme wskazuje, że wspomniany przed chwilą wariant układu Qualcomma (X1E-84-100 + X1-85) osiąga do 67% lepszą wydajność GPU w sytuacji, gdy każda z porównywanych jednostek ma identyczny pobór mocy. Premiera całej rodziny chipów wraz z urządzeniami, które będą z nich korzystały, odbędzie się 18 czerwca 2024 roku. Pierwsze opinie osób, które już miały okazję przetestować niektóre sprzęty, są dość mieszane, jednak na ostateczny werdykt oraz testy z odpowiednimi sterownikami i oprogramowaniem trzeba jeszcze chwilę poczekać.

