Od Intel Tiger Lake do Lunar Lake i Arrow Lake - Charakterystyka i nazewnictwo procesorów Intel Core i Core Ultra dla laptopów

Kilka lat temu przygotowaliśmy poradnik dotyczący mobilnych procesorów Intel Ice Lake oraz Comet Lake. Wraz z wprowadzeniem coraz to bardziej oryginalnych nazw układów x86, konieczne stało się objaśnienie zmian, by mniej zorientowane osoby mogły się połapać w tym wszystkim. Od tamtej pory jednak minął szmat czasu, co jest doskonale widoczne zwłaszcza w branży komputerowej, nieustannie rozwijającej się. Intel w tym czasie wypuścił kilka kolejnych generacji procesorów, a nawet zdecydował się na całkowity restart generacyjny. Wszystko to opakowane zostało (jakżeby inaczej) jeszcze dziwniejszymi nazwami. Tym samym kontynuujemy poradnik z 2019 roku, choć tym razem rozpoczynamy od 11. generacji Intel Core, a więc Tiger Lake i dochodzimy do dwóch serii, na których debiut wciąż czekamy - Lunar Lake oraz Arrow Lake.

Autor: Damian Marusiak

Rynek laptopów jest dla Intela bardzo ważny, o czym świadczy fakt że korporacja w ciągu mniej niż roku potrafi wrzucić dwie kompletnie nowe generacje produktowe. Obecnie jesteśmy tego świadkami. Raptem w grudniu 2023 roku oficjalnie zaprezentowano procesory Core Ultra 1. generacji z rodziny Meteor Lake, a już na trzeci kwartał 2024 roku zaplanowano debiut Core Ultra 2. generacji z serii Lunar Lake. Niedługo później dojdzie jeszcze jedna linia produktowa w ramach 2. generacji Core Ultra. Mowa mianowicie o Arrow Lake. Tempo solidne, ale użytkownicy muszą jeszcze nadążać za zmianami w nazwach, by choć trochę połapać się w tym, co konkretna jednostka ma nam do zaoferowania.

Od Intel Tiger Lake aż do Lunar Lake - przypominamy poprzednie generacje procesorów Core dla laptopów oraz omawiamy wszystko co wiemy na temat nadchodzących modeli Arrow Lake i Lunar Lake.

Poprzednio skończyliśmy na 10. generacji Intel Ice Lake-U. Dla producenta była to zarówno bardzo ważna premiera, ale jednocześnie nie tak udana jak mogłaby być. Z jednej strony to Ice Lake był pierwszą generacją, w której na szerszą skalę wprowadzono proces technologiczny 10 nm (pierwszy był de facto Cannon Lake, ale był to tak nieudany projekt, że finalnie rzadko kiedy natrafialiśmy chociażby na próbki inżynieryjne) oraz bardziej rozbudowane, zintegrowane układy graficzne. Po Ice Lake-U przyszła pora na 11. generację. W notebookach była ona reprezentowana głównie przez układy Tiger Lake. Od tego momentu Intel rozpoczął intensywną ofensywę przeciwko coraz lepszym (i wydajnościowo i projektowo) układom AMD Ryzen, co poskutkowało częstymi premierami kolejnych generacji.

Intel Tiger Lake Intel Alder Lake Intel Raptor Lake Intel Meteor Lake Intel Lunar Lake Architektura CPU Willow Cove Golden Cove (P-Core)

Gracemont (E-Core) Raptor Cove (P-Core)

Gracemont (E-Core) Redwood Cove (P-Core)

Crestmont (E-Core) Lion Cove (P-Core)

Skymont (E-Core) Architektura iGPU Xe-LP Xe-LP Xe-LP Xe-LPG Alchemist Xe2-LPG Battlemage Rdzenie / wątki Do 8C/16T Do 14C/20T (Alder Lake-H)

Do 16C/24T (Alder Lake-HX) Do 14C/20T (Raptor Lake-H)

Do 24C/32T (Raptor Lake-HX / Refresh) Do 16C/22T Do 8C/8T Konfiguracja rdzeni Do 8C/16T P-Core: do 8C/16T

E-Core: do 8C/8T P-Core: do 8C/16T

E-Core: do 16C/16T P-Core: do 6C/12T

E-Core: do 8C/8T

LP E-Core: 2C/2T P-Core: 4C/4T

E-Core: 4C/4T Litografia Intel 10 nm SuperFin Intel 7 (Enhanced 10 nm SuperFin) Intel 7 (Enhanced 10 nm SuperFin) Intel 4 (7 nm EUV) + TSMC N5 TSMC N3 Kontroler RAM DDR4-3200

LPDDR4x-4267 DDR4-3200

LPDDR4x-4267

DDR5-4800

LPDDR5-5200 DDR4-3200

LPDDR4x-4267

DDR5-5600

LPDDR5-6400 DDR5-5600

LPDDR5X-7467 LPDDR5X-8533 (RAM zunifikowany)

Duży krok na przód postanowiono wprowadzić wraz z 12. generacją Alder Lake, zarówno do segmentu mobilnego jak również desktopowego. Proces podziału na wydajniejsze i słabsze, ale bardziej energooszczędne rdzenie trwa do dzisiaj i nic nie wskazuje na to, by producent się wycofał z konstrukcji układów, przypominających architekturę big.LITTLE. Co natomiast czeka nas w najbliższej przyszłości? Debiut procesorów Intel Lunar Lake dla laptopów oraz Arrow Lake dla desktopów i notebooków. W 2025 roku planowana jest premiera generacji Panther Lake, natomiast w 2026 roku najprawdopodobniej otrzymamy Nova Lake.