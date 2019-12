Nowe informacje o Intel Tiger Lake-U - taktowanie i benchmarki

Rynek procesorów ma to do siebie, że praktycznie niemożliwe jest, aby nowe modele uchowały się bez żadnych wycieków w postaci różnego rodzaju benchmarków. Intel planuje w przyszłym roku wydanie nowej serii Tiger Lake w litografii 10 nm++, a tymczasem dzięki chińskiemu portalowi technologicznemu Zhihu możemy się przyjrzeć na pierwsze wyniki wydajności mobilnych procesorów Tiger Lake (U). Z benchmarków wersji inżynieryjnej nie możemy wywnioskować niczego na temat samej architektury, ale sugerują, że istnieją dwie wersje układu, z czego jedna o TDP 15 W a w drugiej współczynnik ten wynosi 28 W. Wiemy także, że w porównaniu z Ice Lake, mamy tutaj do czynienia z wzrostem wartości taktowania procesorów. Przyjrzyjmy się więc, na jaki przyrost wydajności możemy liczyć.

Nie wiemy jeszcze wszystkiego o Tiger Lake-U, ale poznaliśmy prawdopodobne wartości taktowania, a z benchmarku dowiedzieliśmy się, jakiego potencjalnie przyrostu wydajności możemy się spodziewać.

Tiger Lake-U będzie trzecią (jeśli liczymy Cannon Lake) linią procesorów Intela wykonanych w 10 nm, aczkolwiek z pewnymi usprawnieniami procesu technologicznego. Z poprzednich przecieków z Geekbench dowiedzieliśmy się, że bazowa wartość taktowania procesora ma wynieść 1,2 GHz przy 3 MB pamięci podręcznej L3 na rdzeń oraz 1,25 MB L2 cache na rdzeń. Opublikowany na portalu Zhihu nowy benchmark zawiera wyniki drugiej, inżynieryjnej rewizji procesora Tiger Lake-U. Układ odznacza się czterema rdzeniami oraz ośmioma wątkami przy maksymalnym taktowaniu 4,3 GHz w trybie Turbo Boost na jednym rdzeniu oraz 4 GHz przy Turbo Boost dla wszystkich rdzeni. Jego wyniki wydajności (w wariantach 15 W i 28 W) porównano z Ice Lake-U i7-1065G7 o TDP 15 W. Wersja 15 W procesora poprzedniej generacji charakteryzuje się częstotliwością taktowania jednego rdzenia 3,9 GHz oraz 3,5 GHz dla wszystkich rdzeni w trybie Turbo, ale nawet wersja 28 W ma niższe taktowanie niż nowy Tiger Lake-U (odpowiednio 4,1 oraz 3,6 GHz).

Wyniki benchmarków SPECint pokazują, że w teście SPEC Speed 15W wariant Tiger Lake-U jest 17% szybszy od swojego odpowiednika Ice Lake-U, podczas gdy wersja28 W Tiger Lake-U osiągnęła wynik wyższy o 31% od Ice Lake-U oraz 18% wyższy od 15 W Tiger Lake-U. W teście SPEC Rate, 15 W Tiger Lake-U wypadł lepiej od poprzednika o 26% (a jego wersja 28 W aż o 60%). Z kolei 28 W wariant Tiger Lake-U w SPEC Rate osiągnął wynik o 30% wyższy niż jego 15 W wersja. Autor przecieku, użytkownik portalu Zhihu o nicku JZWSVIC sugeruje, że procesory Tiger Lake-U wyróżniają się dużą efektywnością energetyczną poprzez usprawnienia w procesie produkcyjnym drugiej generacji 10 nm. Jako że "Czerwoni" będą się teraz przesiadali na 7 nm ze swoimi mobilnymi układami, Intel musi dostarczyć jak najwyższej wydajności w 10 nm++, aby nie pozostać w tyle.

Źródło: Wccftech