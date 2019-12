Intel Tiger Lake-U - nowe testy procesora w bazie GeekBench

Kilka tygodni temu w sprzedaży pojawiły się ultrabooki oraz urządzenia konwertowalne wyposażone w pierwsze 10 nm procesory Intel Ice Lake-U/Y. Z kolei dogłębne testy pozwoliły stwierdzić na ile zmiany w mikroarchitekturze Sunny Cove będą miały wpływ na wydajność zarówno jednowątkową (zwłaszcza) jak również wielowątkową. Tymczasem Intel obecnie pracuje nad mikroarchitekturą Willow Cove, która będzie usprawniona względem obecnego Sunny Cove. Niskonapięciowe procesory dla laptopów wykorzystujące tę architekturę będą należały do serii Tiger Lake, która zadebiutuje w przyszłym roku. W sieci pojawiły się kolejne testy wydajności próbek inżynieryjnych układów Tiger Lake-U, które przeprowadzono w testach GeekBench 5. Obecne wersje wyprzedzają niskonapięciowy układ Core i7-10710U z 6 rdzeniami i 12 wątkami.

Kolejne testy próbek inżynieryjnych procesorów Intel Tiger Lake-U wskazują, że będziemy mieli do czynienia z bardzo ciekawymi układami, konkurującymi bez problemu z 6-rdzeniowymi i 12-wątkowymi jednostkami ULV.

W bazie GeekBench 5 pojawiły się dwa wpisy dotyczące nieznanego procesora niskonapięciowego z serii Intel Tiger Lake-U. Wiemy tylko, że procesory są wyposażone w cztery rdzenie i osiem wątków, a bazowa częstotliwość rdzenia wynosi 1,2 GHz. Jedna z próbek była sparowana z 8 GB pamięci RAM LPDDR4X, z kolei druga była połączona z 16 GB. Procesory najprawdopodobniej również posiadają 12 MB pamięci cache L3, po 3 MB na każdy rdzeń o czym mówiło się jeszcze we wrześniu tego roku. Wciąż mamy również do czynienia z próbkami inżynieryjnymi, jednak obecne wyniki są bardzo obiecujące jak na niskonapięciowy układ.

W testach jednowątkowych układy Tiger Lake-U uzyskały odpowiednio 1189 i 1162 punkty i jest to bardzo zbliżony poziom do obecnych topowych procesorów Coffee Lake-H Refresh: Core i7-9750H, Core i9-9880H oraz Core i9-9980HK. Jednocześnie jest to lepszy rezultat od wyników Intel Core i7-10710U (ten z kolei został sprawdzony w niezapowiedzianym jeszcze laptopie Lenovo ThinkPad X1 Carbon G7). Taktowanie układu Core i7-10710U na poziomie 1,6 GHz wskazuje na podwyższony do 25W limit energetyczny układu. W testach wielowątkowych procesory uzyskały z kolei 4274 oraz 4047 punktów i w tym wypadku są to wyniki o przynajmniej kilkanaście procent lepsze od tego, co oferuje 6-rdzeniowy i 12-wątkowy Core i7-10710U. Do poziomu Core i7-8750H czy Core i7-9750H już trochę brakuje, ale jednocześnie są to wyniki również nieco lepsze od 4-rdzeniowego i 8-wątkowego Core i5-9300H o wyższym limicie energetycznym. Przypomnę również, że nadchodzące układy Tiger Lake-U będą oferowały nowy układ graficzny Gen.12 bazujący na architekturze Xe, wsparcie dla pamięci LPDDR4X 4266 MHz, LPDDR5 5400 MHz oraz dla PCIe 4.0.

Źródło: Notebookcheck