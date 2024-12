Płyty główne z chipsetem Intel Z890 będą używały profilu Intel Default Settings. Ma to wyeliminować ryzyko niestabilności CPU

Intel mierzy się nadal z problemem degradacji procesorów Raptor Lake i Raptor Lake Refresh, który jest efektem niedopracowanego mikrokodu. Choć prowadzona jest bezpłatna wymiana uszkodzonych CPU, to sprawa ta położyła się cieniem na wizerunku firmy. Podejmowane są kroki, które mają zapobiec wystąpieniu podobnych problemów w przypadku jednostek Arrow Lake. Jednym z nich jest zastosowanie profilu Intel Default Settings w płytach głównych Z890.

Najnowsze doniesienia wskazują, że domyślnym profilem we wszystkich płytach głównych z chipsetem Z890 będzie Intel Default Settings. O stosowaniu wydajniejszych profili zdecyduje użytkownik.

Intel zapowiedział już, że procesory z rodziny Arrow Lake będą pozbawione wad, które doprowadziły do problemów ze stabilnością starszych jednostek. Odpowiedni mikrokod to jedynie część zmian. Do całkowitego wyeliminowania ryzyka wystąpienia degradacji tych CPU ma też przyczynić się wdrożenie profilu Intel Default Settings jako domyślnego w przypadku płyt głównych opartych na chipsecie Z890. W poprzednich generacjach producenci sprzętu mogli decydować, jaki profil będzie domyślnym. Najczęściej oznaczało to maksymalizację wydajności kosztem bezawaryjnej pracy procesorów. Warto odnotować, że Intel badając problemy ze stabilnością jednostek Raptor Lake i Raptor Lake Refresh, także zalecił początkowo twórcom płyt głównych zastosowanie podobnego profilu. Teraz będzie on standardem.

Oczywiście obecność Intel Default Settings nie zabroni użytkownikom skorzystanie z wydajniejszych profilów. Takowe nadal będą obecne w przypadku płyt głównych Z890. Zaliczają się do nich także profile Performance oraz Extreme, które zmaksymalizują wydajność, ale jednocześnie dużo mocniej obciążą komponenty procesorów Arrow Lake. Obecność konkretnych zestawów ustawień może zależeć od producentów i modeli płyt głównych. Należy spodziewać się jednak, że cztery największe firmy zajmujące się produkcją tego typu sprzętu zaoferują profile o wyższej wydajności. Tym razem to jednak użytkownik świadomie zdecyduje, czy chce je stosować. Ich aktywacja będzie opatrzona odpowiednim ostrzeżeniem.

