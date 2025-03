Pierwsze procesory AMD Zen 5 mają trafić do sprzedaży jeszcze latem 2024 roku

Druga połowa tego roku zapowiada się bardzo ekscytująco. Wygląda na to, że wszyscy najwięksi branżowi giganci szykują się już do wprowadzenia na rynek swoich najnowocześniejszych produktów. Wśród nich nie brakuje rzecz jasna firmy AMD, która zapewne kończy już opracowywanie architektury Zen 5 i przygotowuje się do wprowadzenia na rynek pierwszych bazujących na niej procesorów. Według najnowszych doniesień pierwsze modele mają być dostępne już latem tego roku.

Procesory AMD Zen 5 mają być dostępne już w sierpniu tego roku. Wobec tego firma AOOSTAR zakłada, że pierwsze gotowe komputery z nowymi chipami pojawią się w październiku 2024 roku.

Co ciekawe, źródłem tego przecieku jest chińska firma AOOSTAR znana z miniaturowych komputerów, która już w ostatnich dniach zdradziła, że AMD szykuje się do wydania odświeżonego układu Radeon RX 7650M XT. Jej przedstawiciel potwierdził właśnie na łamach forum Discord, że pierwsze procesory Zen 5 mają być dostępne już w sierpniu tego roku. Biorąc pod uwagę, że firma zajmuje się właśnie zintegrowanymi systemami mini-PC, można dojść do wniosku, że mowa tutaj o procesorach APU Strix Point, aczkolwiek jest spora szansa na to, że Czerwoni wydadzą w tym samym czasie także desktopowe Ryzeny 9000. Wobec tego AOOSTAR zakłada, że pierwsze gotowe komputery z nowymi chipami pojawią się w październiku 2024 roku.

Oficjalna zapowiedź procesorów AMD Zen 5 ma odbyć się już podczas zbliżających się targów Computex 2024, które odbędą się w dniach 4 - 7 czerwca w Tajpei. Wiemy już, że dzień przed ich otwarciem swoją konferencję planują Czerwoni (potwierdzono już udział Lisy Su, CEO firmy). Poza omówieniem desktopowych modeli Ryzen 9000 czy mobilnych Strix Pointów oczekujemy dowiedzieć się czegoś na temat nowych rozwiązań dla centrów danych oraz technologii związanych ze sztuczną inteligencją.

Źródło: VideoCardz, AOOSTAR (Discord)