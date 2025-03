Computex 2024 - firma AMD z wyjątkowym zaszczytem na targach komputerowych. Premiera mikroarchitektury Zen 5 coraz bliżej

Doroczne targi komputerowe Computex odbywające się w stolicy Tajwanu zbliżają się coraz większymi krokami. Tematem przewodnim w 2024 roku jest... "sztuczna inteligencja"! ("Connecting AI") - nie mogło przecież być inaczej. Natomiast także tym razem możemy liczyć na sporo nowej technologii, ponieważ przygotowano aż 4500 stoisk. Co jednak ciekawe, przemówienie otwierające targi wygłosi prezes AMD - dr Lisa Su. Możemy oczekiwać zapowiedzi nowej mikroarchitektury.

Targi komputerowe Computex 2024 odbędą się w dniach od 4 do 7 czerwca. Natomiast dzień przed ich rozpoczęciem swoją mowę wygłosi dr Lisa Su, czyli prezes firmy AMD. Całe wydarzenie będzie nawiązywało do dziedziny AI, aczkolwiek możemy się spodziewać, że to właśnie na nim zaprezentowana zostanie nowa mikroarchitektura przedsiębiorstwa AMD.

Targi komputerowe Computex często obfitują w premiery nowych produktów od wielkich firm. Dla przykładu w 2022 roku przedsiębiorstwo AMD zaprezentowało procesory z serii AMD Ryzen 7000, które oparte były na architekturze Zen 4. Światło dzienne ujrzała także nowa podstawka AMD AM5 oraz technologia SmartAccess Storage. Mimo że tym razem całe wydarzenie skupi swoją uwagę na "sztucznej inteligencji", to wiemy już, że AMD zdradzi nieco więcej na temat nadchodzącej mikroarchitektury Zen 5. Tak naprawdę powinniśmy się o niej dowiedzieć już 4 czerwca 2024 roku, kiedy to dr Lisa Su wygłosi przemówienie wprowadzające. To właśnie wtedy na jaw wyjdą informacje dotyczące procesorów z rodziny Granite Ridge i nie tylko.

Oczywiście oprócz AMD w targach wezmą udział inne firmy z branży technologicznej, takie jak Acer, ASRock, ASUS, Delta, Gigabyte, G.Skill, Intel, czy też MSI. Co zaś się tyczy nowości od AMD, to z pewnością wszystkie prezentowane układy będą wyposażone w dodatkowe jednostki do obliczeń związanych z AI - tym bardziej że to właśnie to rozwiązanie jest tegorocznym tematem przewodnim całych targów. Nawiązując do tego, można dodać, że w systemie operacyjnym Windows już niebawem pojawi się nowa zakładka w Menedżerze zadań, a będzie nią opcja dotycząca monitorowania pracy układu NPU. W przypadku procesorów z serii Granite Ridge dr Lisa Su już zdradziła, że zostaną wprowadzone na rynek w drugiej połowie 2024 roku.

Źródło: Computex, AMD