PayDay 3 - poważne problemy na drodze do sukcesu gry. Tytuł musi mierzyć się z wielką falą krytyki

Wiele produkcji w dniu oficjalnej premiery musi się mierzyć z problemami, za które odpowiadają sami twórcy gry. Część z nich zawiera w sobie mnóstwo błędów uniemożliwiających grę i wyraźnie można zauważyć, że twórcy wydali niedokończony tytuł. Natomiast są produkcje, których problemy opierają się na czymś zupełnie innym i do takich można zaliczyć sieciowe gry. Do ich grona dołączyła właśnie głośna strzelanka z ostatnich dni - PayDay 3. Co poszło nie tak?

Wszystko wskazywało na to, że gra odniesie sukces podobny do swoich poprzedników. Ostatnie działania podjęte przez twórców, takie jak darmowe udostępnienie produkcji przed oficjalną premierą, tylko rozbudziły apetyt graczy. Wspomnieć można także o usunięciu zabezpieczenia Denuvo. Wydawać by się mogło, że wszystko zostało zapięte na ostatni guzik, jednak tuż po premierze na studio wylała się dosłownie fala negatywnych opinii. Co ciekawe, gra od debiutu cieszy się sporym zainteresowaniem wśród graczy, czego dowodem mogą być statystyki z serwisu Steam - wynika z nich, że w jednym momencie w rozgrywce spędzało swój czas niemal 80 tys. osób. Problemem okazały się jednak... serwery.

Jest to dość ciekawa sytuacja, ponieważ raptem kilka dni wcześniej twórcy udostępnili grę szerszej publiczności, aby przetestować wydajność serwerów. Można się więc było spodziewać, że w dniu premiery graczy będzie znacznie więcej. Natomiast kiedy przyszedł wielki dzień, serwery po prostu nie dały sobie rady. Skutkiem tego była niemożność dołączenia do gry, a jeśli już komuś się to udało, to musiał czekać bardzo długi czas. PayDay 3 nie oferuje trybu offline, więc nawet jeśli ktoś się zdecydował na grę samemu, nadal musiał oczekiwać tak długo, że zazwyczaj po prostu rezygnował. Gracze co ciekawe nie powiedzieli złego słowa o samej grze, więc jeszcze nie wszystko stracone. Twórcy wystosowali odpowiednie oświadczenie na portalu X, z którego wynika, że problem został zażegnany. Natomiast trzeba będzie trochę czasu, aby naprawić obecną sytuację na Steam, gdzie negatywnych opinii jest niemal 60%.

Heisters, it was a long night. And once functionality came back, it was still unstable for a time. But we're now confident in saying we're on our way back to full force, and the streets of NYC are yours to heist https://t.co/p8oDxxObyZ