PayDay 3 - twórcy umożliwiają zagranie w najnowszą część strzelanki za darmo. Co trzeba zrobić?

Wielkimi krokami zbliża się kontynuacja bardzo ciepło przyjętej serii strzelanek kooperacyjnych - PayDay. Od początku tworzona była przez szwedzkie studio Overkill Software, które później stało się częścią Starbreeze Studios. Już pierwsza odsłona została sporym hitem, gdyż w niecałe pół roku po premierze twórcy ogłosili, że sprzedano 700 tys. kopii. Druga część sprzedała się jeszcze lepiej. Nadchodząca "trójka" ma szansę podzielić los poprzedników, a już teraz możemy ją przetestować.

Rozpoczęły się beta testy trzeciej odsłony gry PayDay. Dzięki temu w dniach od 8 do 11 września 2023 roku każda osoba będzie mogła ją wypróbować i to całkowicie za darmo.

Warto wspomnieć, że druga odsłona serii sprzedała się w 1,6 mln egzemplarzy i to zaledwie w miesiąc po jej debiucie. Na dodatek 80% zakupów dotyczyło wersji cyfrowej. Cała seria PayDay opowiada o grupie przestępczej, która sieje postrach i napada na banki. Gracz wciela się w jedną z przynależących do niej osób i stara się współpracować z innymi, aby dokonać udanego "skoku". Rozgrywka jest nastawiona na sieciową wieloosobową kooperację (choć istnieje także tryb jednoosobowy, natomiast wtedy funkcje reszty drużyny przejmują boty), w której każdy pełni istotną rolę w operacjach. Trzecia część przeniesie nas do Nowego Jorku, jednak zamysł całej rozgrywki pozostaje taki sam.

Twórcy w celu przetestowania serwerów przed bezpośrednią premierą udostępnili graczom otwarte beta testy, więc każdy może obecnie pobrać tytuł bez opłat. Premierowa cena została ustalona na 169 zł, więc aktualna możliwość zagrania może być świetną okazją, aby przekonać się, czy warto dokonać zakupu. W celu skorzystania z oferty wystarczy przejść na oficjalną stronę w serwisie Steam i kliknąć "Poproś o dostęp". Natychmiast otrzymamy możliwość zagrania w tytuł. Możemy także zrobić użytek z pakietu Xbox Insider, który również umożliwi nam rozgrywkę. Warto się pospieszyć, ponieważ zakończenie okresu testowego nastąpi już 11 września 2023 r.

Źródło: Starbreeze Studios