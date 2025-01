PayDay 3 - Starbreeze Studios dokonuje niespodziewanej decyzji, która wpłynie na bezpośrednią wydajność gry

Nielegalne pobieranie gier wśród niektórych graczy jest czymś zupełnie normalnym, więc twórcy stosują coraz to nowsze zabezpieczenia, które mają pomóc grze nie podzielić tego losu. Oprogramowanie, które jest w tym aspekcie jednym z najskuteczniejszych, nazywa się Denuvo. Mimo że faktycznie zdaje się ciężkim zabezpieczeniem do złamania, to gracze narzekają na gorszą wydajność takiego tytułu. Twórcy PayDay 3 podjęli więc zaskakującą decyzję.

Wieloosobowa strzelanka PayDay 3 od studia Overkill Software ma zadebiutować już 21 września 2023 roku. Nie tak dawno udostępniono dla każdego szansę na wypróbowanie gry przez kilka dni. Oczekiwania przed właściwą premierą są coraz większe, a twórcy, żeby nie studzić entuzjazmu graczy, starają się jeszcze podgrzać atmosferę. W ich zamyśle trzecia odsłona PayDay miała mieć na pokładzie zabezpieczenie Denuvo - dla producentów gier okazuje się ono skuteczne, natomiast nie brakuje opinii, które wyraźnie je potępiają z uwagi na negatywny wpływ na wydajność. Overkill Software, a zasadniczo to Starbreeze Studios, które je przejęło, ogłosiło właśnie, że gra będzie całkowicie wolna od tego zabezpieczenia. Nietrudno się domyślić, że spotkało się to z bardzo pozytywnym odbiorem wśród graczy.

Hello heisters,



We want to inform you that Denuvo is no longer in PAYDAY 3.



We look forward to seeing you in New York City!



Happy heisting! pic.twitter.com/729ezTJm6K