Parlament Europejski uchwalił ustawę European Chips Act. Dzięki temu Europa ma poradzić sobie z niedoborem półprzewodników

Od czasów pandemii cały świat ciągle boryka się z niedoborem półprzewodników, którego skutki są bardzo negatywne. Dla wszystkich konsumentów to przede wszystkim wyższe ceny związane z elektroniką, ponieważ producenci odczuwają braki elementarnych komponentów do swoich produktów. W celu rozwiązania tego problemu w Europie uchwalona została ustawa European Act Chip (EAC), która dodatkowo ma zapewnić konkurencyjność w tych aspektach dla Unii Europejskiej.

Parlament Europejski dnia 11 lipca 2023 roku przyjął ustawę European Act Chip, która ma rozwiązać problem związany z niedoborem półprzewodników w Europie oraz uczynić Unię Europejską bardziej konkurencyjną w tej kwestii.

Plany opisane w ustawie EAC mają na celu zabezpieczenie dostaw czipów w Unii Europejskiej poprzez zwiększenie produkcji oraz ustanowienie pewnej puli środków, która będzie stanowić odpowiednie zabezpieczenie, na wypadek ewentualnych braków. Chodzi również o to, aby inne firmy z branży technologicznej zaczęły inwestować w EU. Na badania oraz innowacje w zakresie czipów posłowie przeznaczyli 3,3 mld złotych. Natomiast do końca 2030 roku oczekuje się, że cały projekt zostanie wsparty różnymi inwestycjami w kwocie 43 mld euro. Obecnie Europa odpowiada za 10% globalnej produkcji czipów, a procent ten ma wzrosnąć do 20%, dzięki EAC.

Ustalony został także specjalny mechanizm postępowania w wypadkach kryzysowych. Ma on za zadanie traktować z najwyższą wagą dostawy produktów, które zostały dotknięte niedoborem. Od samego początku rozwijania tej inicjatywy czołowym producentem, który ją wspiera, jest firma Intel. Przedsiębiorstwo to zapowiedziało chociażby, że zamierza zainwestować w fabryki w Magdeburgu (Niemcy) oraz w Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników (Wrocław). Wszystkie te działania mają się przyczynić do większego rozwoju technologicznego w wielu dziedzinach, związanych na przykład z 5G lub sztuczną inteligencją. Poniżej natomiast możemy zobaczyć krótką prezentację przedstawionych wiadomości.

Źródło: Parlament Europejski