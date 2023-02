Wojna na chipy i półprzewodniki. ASML twierdzi, że pracownik chińskiego pochodzenia wyprowadzał poufne dane firmy

ASML Holding NV to jedna z najważniejszych firm w globalnym łańcuchu dostaw mikroprocesorów. Buduje maszyny, które wytwarzają najbardziej zaawansowane chipy na świecie. W związku z tym jednym z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa jest wysoce specjalistyczny know-how objęty tajemnicą. We współczesnym świecie informacje o produkcji chipów są wysoce pożądane, również z perspektywy politycznej. Chipy i ich produkcja stały się potężną kartą przetargową w wojnie handlowej krajów zachodnich i Chin.

Prawdopodobnie w ostatnim czasie nastąpiła kolejna odsłona walki o chipy i szpiegostwo przemysłowe. ASML produkuje maszyny litograficzne i posiada w tym zakresie właściwie monopol. Firma przygotowuje się do wprowadzenie technologii litografii w skrajnym ultrafiolecie (EUV), jednocześnie ograniczając eksport najbardziej zaawansowanych rozwiązań do Chin.

Coroczny raport spółki przedstawia informację, zgodnie z którą jeden z byłych pracowników przedsiębiorstwa – obywatel Chin – wykradał wrażliwe dane dotyczące wytwarzanych technologii. Źródłem wycieku stało się repozytorium techniczne zawierające szczegóły systemów litograficznych istotnych dla produkcji zaawansowanych chipów. W chwili obecnej wiadomo, że wykradzione dane pochodziły z wewnętrznego programu zarządzania cyklem życia produktu znanego jako Teamcentem (jest to technologia Siemensa do zarządzania projektami). Sama korporacja deklaruje, że zdobyte podstępem informacje nie były aż tak kluczowe - sprawa została jednak zgłoszona odpowiednim służbom w Holandii oraz USA. Już w 2021 roku ASML ostrzegało, że chińska firma DongFang JingYuan Electron wprowadzała produkty naruszające prawa holenderskiego potentata. To nie pierwszy problem z bezpieczeństwem, którego tropy prowadzą do Państwa Środka.

Przedstawione próby infiltracji należy ujmować w odpowiednim kontekście. ASML w ostatnim czasie zetknęło się ze światową polityką. Holandia i Japonia, pod wpływem presji Stanów Zjednoczonych, dołączyły do rozszerzonego programu ograniczania sprzedaży maszyn do Chin (pierwsze redukcje nastąpiły już w 2019 roku). Nie ulega wątpliwości, że kluczowa i niezastępowalna rola ASML w globalnym łańcuchu dostaw mikroprocesorów będzie stanowić element reagowania na chińską ekspansję technologiczną (często prowadzoną z pominięciem praw własności intelektualnej). W szczególności istotne są ostatnie rozwiązania, właśnie jak EUV.

