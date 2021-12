Oxenfree 2: Lost Signals – kontynuacja wybitnej przygodówki z datą premiery. Co wiadomo o projekcie pod skrzydłami Netfliksa?

W styczniu minie już sześć lat, odkąd na PC i Xboksie One zadebiutowała niecodzienna przygodówka utrzymana w konwencji thrillera. Mowa o bardzo dobrze przyjętym Oxenfree studia Night School Studio. W kolejnych miesiącach i latach tytuł pojawił się także na wszystkich pozostałych (popularniejszych) platformach, a ostatecznie zdobył wiele branżowych nagród oraz nominacji. W międzyczasie deweloperzy z Night School Studio wypuścili podobną stylistycznie grę pt. Afterparty, ale ta nie przyniosła studiu już tak dużego sukcesu. Mimo wszystko jesienią 2021 roku, twórcami zainteresował się sam Netflix, nabywając tym samym swoje pierwsze studio gier. To właśnie pod kuratelą tego popularnego serwisu VOD powstaje Oxenfree 2: Lost Signals.

O grze Oxenfree 2: Lost Signals wiedzieliśmy już w zasadzie wszystko, oprócz najważniejszego, a więc tego, kiedy planowany jest jej debiut. Wiarygodny przeciek wskazuje jednak, że zagramy już za kilka tygodni.

O Oxenfree 2 wiemy już od kilku ładnych miesięcy. Widomo, że tytuł będzie kontynuacją Jedynki, rozgrywającą się w pięć lat po ukazanych wcześniej wydarzeniach. Tym razem pokierujemy poczynaniami Riley, dziewczyny która powraca do rodzinnego miasteczka. Szybko okazuje się, że mieścina pod jej nieobecność mocno się zmieniła. Riley musi odkryć sekret tajemniczych sygnałów radiowych, które zdają się być powiązane z niepokojącą atmosferą miasteczka.

W związku z wcześniejszą zapowiedzią gry, otrzymaliśmy także pierwszy, krótki trailer (powyżej), ale dopiero teraz w sieci pojawiła się domniemana data premiery tytułu. Domniemana, ponieważ namierzono ją w bazie danych PlayStation (identycznie jak ostatnio w przypadku God of War Ragnarök). W rzeczonej bazie widnieje data 8 lutego 2022, co oznaczałoby, że zagramy już za kilka tygodni. Jeśli dotąd nie mieliście okazji zagrać w pierwszą część Oxenfree, to radzę nie zwlekać, zwłaszcza że gra jest obecnie do zdobycia w sporych obniżkach. Np. na Steamie kupimy ją aktualnie za niespełna 4 złote.

According To Playstation Database , OXENFREE II: Lost Signals Coming February 8th 2022



Źródło: Twitter