Opera One R2 - nowa wersja przeglądarki daje większą kontrolę nad kartami i multimediami. Sztuczna inteligencja może teraz więcej

Przeglądarka internetowa Opera One doczekała się nowej aktualizacji, która oznaczona jest jako R2. Nowość wprowadza jeszcze więcej opcji personalizacji, a także całkiem przydatne funkcje. Od teraz będziemy mieć większą kontrolę nad kartami i odtwarzanymi multimediami, a przy tym skorzystamy z bardziej zaawansowanych opcji sztucznej inteligencji, takich jak podsumowanie strony, czy zadawanie pytań dotyczących jej treści. Funkcje dostępne są w wersji deweloperskiej.

Opera One R2 to nowa wersja przeglądarki internetowej, którą wzbogacono o szereg ciekawych funkcji. Dotyczą one aspektów multimedialnych, kart, jak również sztucznej inteligencji. Nowość jest już dostępna do pobrania.

W tej aktualizacji Opera postawiła na aspekty multimedialne, więc w przeglądarce Opera One R2 będziemy w stanie teraz stworzyć pływające okna odtwarzacza muzycznego i wideo. Zmienimy nie tylko rozmiar, ale i dowolnie ustalimy ich położenie. Na dodatek, kiedy odbierzemy telefon, utwór muzyczny zostanie automatycznie zatrzymany. Kolejną nowością jest większa kontrola nad kartami. W jednym oknie możemy otworzyć dwie karty, a jeśli mamy otwartych kilkanaście różnych stron, to łatwiej wrócimy do tych, z których ostatnio korzystaliśmy, ponieważ będą one inaczej oznaczone (przez podświetlenie). Możemy również sami oznaczyć kartę wybranym emoji.

Otrzymamy także dostęp do nowych dynamicznych motywów. Opera One pozwala nam również korzystać zarówno z wbudowanego chatbota, jak i lokalnych modeli językowych (choć osobiście nie udało mi się uruchomić pobranego modelu). Natomiast nowa wersja podnosi umiejętności sztucznej inteligencji o nazwie Aria, gdyż może ona teraz odnosić się bezpośrednio do treści strony, jaka jest aktualnie otwarta (skrót: Ctrl + /, a następnie Tab — przykłady na samym dole tego newsa). Będziemy w stanie generować obrazy w okienku czatu, jak również przesyłać swoje grafiki, a następnie zadawać pytania, które będą się do nich odnosić. Opera One R2 zadebiutuje jeszcze w 2024 roku, natomiast ze wszystkich nowości możemy skorzystać poprzez wersję deweloperską, którą pobierzemy z tego adresu.

Źródło: Opera