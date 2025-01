Opera One - przeglądarka internetowa wprowadza lokalną obsługę modeli AI. Bez trudu stworzymy własnego chatbota

Integracja swoich usług ze „sztuczną inteligencją” jest dziś priorytetem dla wielu firm, dlatego na rynku pojawia się coraz więcej adekwatnych aktualizacji różnego rodzaju oprogramowania. Tym razem nowej funkcji doczekała się Opera One, a więc przeglądarka internetowa, która już od 2023 roku skupia się wokół opcji związanych z AI. Nowością jest lokalna obsługa dużych modeli językowych (LLM), których można używać zamiast wbudowanego asystenta, jakim jest Aria Chat.

Opera One zyskała nową funkcjonalność, która znacząco ułatwia korzystanie z wielu dostępnych modeli AI. Dzięki niej wystarczy wybrać dowolny LLM, żeby po chwili uzyskać możliwość używania go lokalnie na naszym komputerze.

Do tej pory korzystanie z dostępnych dużych modeli językowych wiązało się z pobraniem dodatkowego oprogramowania oraz krótką konfiguracją. Oczywiście niektóre firmy takie jak NVIDIA, już jakiś czas temu zaprezentowały swoje rozwiązania, które umożliwiały stworzenie własnych chatbotów z LLM (Chat with RTX). Teraz taka integracja zaszła w przeglądarce Opera One, a konkretniej w wersji Developer. Nowa aktualizacja pozwala skorzystać ze 150 różnych modeli AI, które należą do niemal 50 rodzin. Mówimy tu o takich LLM jak Mistral, Llama, czy też Gemma. Wystarczy przejść do bocznego panelu, na którym znajduje się Aria Chat, a następnie wybrać dowolny model językowy.

Cały proces dzieje się automatycznie, ponieważ wskazany LLM zostaje od razu pobrany i po tej operacji możemy z niego korzystać. Nie trzeba wykonywać dodatkowej konfiguracji, a przy okazji model językowy funkcjonuje całkowicie lokalnie, więc żadne dane nie są wysyłane na zewnętrzne serwery. Mamy możliwość pobrać dowolną liczbę LLM, a jedynym ograniczeniem jest wolna przestrzeń na naszym nośniku danych - każdy model zajmuje od 2 do 10 GB. Opera One Developer jest dostępna na systemach: Windows, macOS oraz Linux.

Źródło: Opera