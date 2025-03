Opera GX - mobilna wersja przeglądarki internetowej otrzymuje funkcję GX Mods. Nadchodzi personalizacja na nowym poziomie

Jednymi z najczęściej używanych aplikacji w naszych smartfonach bez wątpienia są przeglądarki internetowe. Oczywiście na tym polu największą popularnością cieszy się Google Chrome, natomiast tak jak większość mobilnych odpowiedników - nie oferuje nic nadzwyczajnego (może poza dodatkowym śledzeniem ze strony Google). Nie jesteśmy w stanie spersonalizować jej pod siebie, wszak dostępne są tylko dwa motywy: jasny i ciemny. Wiele osób oczekuje czegoś więcej niż tylko wczytywania stron i podstawowych funkcji, dlatego szuka jakichkolwiek alternatyw. To właśnie tutaj wyróżnia się omawiana dziś Opera GX, czyli mobilna przeglądarka, która została stworzona stricte dla graczy. Właśnie zawitała do niej nowa aktualizacja, która dodaje wsparcie dla modów.

Opera GX przeznaczona na komputery osobiste już w marcu 2023 roku otrzymała możliwość instalacji wspomnianych modów, dzięki funkcji GX Mods. Od tamtego czasu użytkownicy stworzyli przeszło 5 tys. różnych modyfikacji, które zmieniają nie tylko styl przeglądarki, ale także dodatkowe elementy. Teraz ta sama funkcjonalność wkracza do mobilnego świata, dzięki GX Mods Mobile. Użytkownicy systemów iOS oraz Android mogą już oficjalnie skorzystać z tej nowości. Omówienie wprowadzonej opcji, a także innych możliwości mobilnej przeglądarki dla graczy Opera GX znajdziemy w tym materiale. Już na starcie można zaznaczyć, że przeglądarka jako jedna z nielicznych oferuje nam szeroki wachlarz personalizacji, a przy tym zapewnia wiele przydatnych funkcji, takich jak blokowanie reklam.

Mobilna przeglądarka internetowa Opera GX właśnie otrzymała wyczekiwane wsparcie dla modów. Zostaje ono wprowadzone wraz z funkcją GX Mods Mobile. Od teraz gracze, do których skierowany jest produkt, mają o wiele większe możliwości personalizacji przeglądarki.

W celu skorzystania z nowości tuż po uruchomieniu przeglądarki musimy nacisnąć logo Opery (w przypadku standardowego układu przycisków) znajdujące się w prawym dolnym rogu, a następnie wybrać opcję Mods. Już wtedy ujrzymy kilka sugerowanych, najpopularniejszych modów, które możemy bezpośrednio pobrać i zainstalować klikając odpowiedni element. Od razu zauważymy jak nasza tapeta główna, a także cały styl wizualny się zmieniły i dostosowały do naszego wyboru. Warto pamiętać, że to właśnie w tym miejscu znajdziemy później wszystkie mody, które pobierzemy ze sklepu (przycisk na samym dole w omawianej zakładce).

Każdy mod wpływa zarówno na wygląd menu, tapetę, jak i cały interfejs. Dzięki niemu zmienia się praktycznie każdy element, co uwidacznia powyższy przykład, w którym zastosowano popularną modyfikację o nazwie Cyberdeck.

Sklep oferuje nam na ten moment aż 4944 mody, a każdy z nich wyróżnia się niepowtarzalnym stylem. Część z nich to oficjalne mody zaprojektowane przez twórców, natomiast większość została stworzona przez społeczność. Oczywiście mamy dostępne dodatkowe kategorie, abyśmy mogli w łatwy sposób znaleźć interesującą nas pozycję - a jest w czym wybierać. Jeśli jesteśmy fanami Dooma, Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, czy też innych popularnych gier, to bez problemu znajdziemy odpowiednią modyfikację. Na dodatek mamy pełną dowolność w mieszaniu ze sobą stylów - możemy więc wybrać tapetę z jednego moda, a wygląd interfejsu z innego. Dzięki temu możliwości dostosowania przeglądarki „pod siebie” znacząco wzrastają.

Ciekawym rozwiązaniem jest także funkcja, którą możemy znaleźć w ustawieniach pod nazwą „Potrząśnij, aby zmienić motyw”. Zasadniczo wykonuje ona to, na co wskazuje jej tytuł. Dzięki niej, gdy jeden styl nam się znudzi, wystarczy, że wykonamy smartfonem gest potrząśnięcia i płynnie zmienimy swój motyw na inny. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować kilkadziesiąt lub więcej modów, a następnie błyskawicznie się pomiędzy nimi w ten sposób przełączać. Jeśli korzystamy z Opery GX na komputerze osobistym, to zauważymy, że mobilne modyfikacje nie oferują jeszcze pełnej funkcjonalności, takiej jak dźwięki klawiszy, czy też odtwarzana w tle ścieżka dźwiękowa. Na ten moment wybrany mod zmieni motyw oraz tapetę. Reszta funkcji zostanie dodana z czasem, więc z pewnością jest na co czekać.

Oczywiście Opera GX oferuje nam dużo więcej niż tylko personalizację wyglądu. Zapewnia nam bowiem wspomniane blokowanie reklam, a z pewnością jest to jedna z najbardziej pożądanych funkcji w przypadku mobilnych przeglądarek internetowych. Wiele z popularnych rozwiązań jest pozbawionych tej opcji lub oferuje tylko częściową blokadę. Kolejnymi dodatkami podczas przeglądania stron WWW są: możliwość szybkiego przetłumaczenia całej treści, wydruk strony poprzez połączoną drukarkę, a także eksport wszystkiego do formatu PDF.

W ustawianiach możemy zmienić również domyślny sposób nawigowania po przeglądarce na przycisk szybkiego działania. Zamiast widocznej belki z podstawowymi funkcjami otrzymamy jedną ikonę. Wystarczy, że ją naciśniemy i przytrzymamy, a po chwili pojawi się menu kontekstowe z dodatkowymi opcjami. Rozwiązanie to jest naprawdę wygodne i pozwala na sprawną obsługę aplikacji. Oczywiście ten element także dostosuje się do każdego zainstalowanego moda, co wyraźnie możemy zobaczyć na poniższych zrzutach ekranu.

Wszystkie dostępne opcje w ustawieniach przeglądarki Opera GX.

Przycisk szybkiego działania, który możemy ustawić zamiast standardowego systemu nawigowania po przeglądarce.

Opera GX jest przeglądarką dla graczy nie tylko z powodu swoich możliwości w zakresie personalizacji wyglądu. Domyślnie włączoną funkcją jest GX Corner, która pozwala na wyświetlanie na ekranie głównym wielu przydatnych zakładek związanych z grami. Szybko sprawdzimy więc, jakie gry wideo zadebiutują w najbliższym czasie (Kalendarz premier), czy też zobaczymy dostępne okazje, które pozwolą nam zaoszczędzić trochę pieniędzy (Agregator okazji). W dostępnych zakładkach znajdą się także gry o określonej tematyce (aktualnie Miłość Ma Wiele Twarzy), a nawet produkcje, w które zagramy z poziomu przeglądarki (GX.games). Zobaczymy zwiastuny i zapowiedzi wielu tytułów, jak również zapoznamy się z najnowszymi wiadomościami z wielu polskich portali, które należą do branży „growej”.

Niektóre z opcji, jakie znajdziemy poprzez funkcję GX Corner.

Przykładowe mody, które pokazują zmiany w całym interfejsie przeglądarki.

Ostatnią, a zarazem naprawdę przydatną funkcją, jest Mój Flow. Opcja ta pozwala nam połączyć mobilną przeglądarkę Opera GX z edycją na komputery osobiste. Wystarczy, że na smartfonie ponownie klikniemy logo Opery, z dostępnych elementów wybierzemy Mój Flow, a następnie zeskanujemy kod QR z przeglądarki Opera GX zainstalowanej na komputerze (w tym wypadku wystarczy znaleźć ikonkę, która została zaznaczona na poniższym zrzucie ekranu i nacisnąć przycisk „Połącz z telefonem” - jeśli jej nie widzimy, to możemy aktywować tę funkcję w ustawieniach). Od razu po wykonaniu tych kroków nasze urządzenia będą mogły dzielić ze sobą notatki, a także różnego rodzaju pliki (ograniczenie do jednego wysłanego pliku to 10 MB). Trzeba także wspomnieć o tym, że historia z komputerowej odsłony będzie widoczna na mobilnym urządzeniu (np. kiedy wejdziemy w otwarte karty).

Funkcja Mój Flow pozwala wymieniać wiadomości tekstowe, a także wszelkiego rodzaju załączniki pomiędzy połączonymi ze sobą urządzeniami.

Wprowadzenie modów do mobilnej przeglądarki Opera GX jest dobrym posunięciem ze strony firmy i z pewnością jeszcze bardziej urozmaici całą aplikację. Już do tej pory oprogramowanie oferowało nam szereg przydatnych funkcji, takich jak blokowanie reklam, czy też synchronizacja treści pomiędzy urządzeniami. Teraz personalizacja wyglądu przeglądarki może wejść na wyższy poziom. Jeśli mamy ochotę przetestować nowość, a także wszystko, co zapewnia przeznaczona dla graczy przeglądarka Opera GX, to wystarczy się udać do Sklepu Google Play lub App Store.

Źródło: Opera