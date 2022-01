Oficjalna premiera zablokowanych procesorów Intel Core 12. generacji i nowych chipsetów H610, B660 i H670

Pierwsze procesory z rodziny Intel Alder Lake-S debiutowały na rynku 4 listopada 2021 roku. Były to najwydajniejsze, odblokowane jednostki stworzone z myślą o podkręcaniu, którym towarzyszyły topowe płyty główne z chipsetami Intel Z690. Względem poprzednich modeli (jak i rozwiązań konkurencji) 12. generacja przyniosła nam sporo nowości. Mowa między innymi o litografii 10 nm, architekturze big.LITTLE łączącej wysokowydajne i energooszczędne rdzenie, obsłudze modułów RAM typu DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0. Wszystko to przełożyło się na spory skok wydajności. Po dwóch miesiącach przyszła pora na niżej pozycjonowane, zablokowane jednostki oraz przystępniejsze cenowo chipsety Intel H610, B660 i H670.

Zablokowane procesory Intel Alder Lake-S oferują odczuwalny skok wydajności zarówno w grach, jak i w profesjonalnym oprogramowaniu.

Rodzina konsumenckich procesorów Intel Alder Lake-S rozszerza się dzisiaj o 22 nowe jednostki. Są to modele wchodzące w skład serii Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7 oraz Core i9. Zarówno w wersjach klasycznych, jak i bardziej energooszczędnych (TDP do 65 lub 35 W). Wszystkie z nich wykonano w litografii 10 nanometrów i wyposażono w odświeżone układy chłodzenia - Intel Laminar RS1, Laminar RM1 lub Laminar RH1. Pierwszy z wymienionych jest najbardziej podstawowym, całkowicie aluminiowym rozwiązaniem dla procesorów Intel Celeron oraz Pentium. Kolejny model doczekał się już miedzianego rdzenia i sparowany zostanie z zablokowanymi procesorami Intel Core i3, Core i5 oraz Core i7. Ostatni zaś to wysoka propozycja z jeszcze większym miedzianym wypełnieniem i konfigurowalnym podświetleniem ARGB LED.

Model Rdzenie Wątki Pamięć cache L3 Pamięć cache L2 Maksymalny zegar Bazowy zegar iGPU Bazowe TDP Turbo TDP Intel Core i9-12900 16 (8P/8E) 24 30 MB 14 MB do 5,1 GHz 2,4 GHz UHD 770 65 W 202 W Intel Core i9-12900F 16 (8P/8E) 24 30 MB 14 MB do 5,1 GHz 2,4 GHz brak 65 W 202 W Intel Core i7-12700 12 (8P/4E) 20 25 MB 12 MB do 4,9 GHz 2,1 GHz UHD 770 65 W 180 W Intel Core i7-12700F 12 (8P/4E) 20 25 MB 12 MB do 4,9 GHz 2,1 GHz brak 65 W 180 W Intel Core i5-12600 6 (6P/0E) 12 18 MB 7,5 MB do 4,8 GHz 3,3 GHz UHD 770 65 W 117 W Intel Core i5-12500 6 (6P/0E) 12 18 MB 7,5 MB do 4,6 GHz 3,0 GHz UHD 770 65 W 117 W Intel Core i5-12400 6 (6P/0E) 12 18 MB 7,5 MB do 4,4 GHz 2,5 GHz UHD 730 65 W 117 W Intel Core i5-12400F 6 (6P/0E) 12 18 MB 7,5 MB do 4,4 GHz 2,5 GHz brak 65 W 117 W Intel Core i3-12300 4 (4P/0E) 8 12 MB 5 MB do 4,4 GHz 3,5 GHz UHD 730 60 W 89 W Intel Core i3-12100 4 (4P/0E) 8 12 MB 5 MB do 4,3 GHz 3,3 GHz UHD 730 60 W 89 W Intel Core i3-12100F 4 (4P/0E) 8 12 MB 5 MB do 4,3 GHz 3,3 GHz brak 58 W 89 W Pentium G7400 2 (2P/0E) 4 6 MB 2,5 MB do 3,7 GHz 3,7 GHz UHD 710 46 W brak Celeron G6900 2 (2P/0E) 4 4 MB 2,5 MB do 3,4 GHz 3,4 GHz UHD 710 46 W brak

Model Rdzenie Wątki Pamięć cache L3 Pamięć cache L2 Maksymalny zegar Bazowy zegar iGPU Bazowe TDP Turbo TDP Intel Core i9-12900T 16 (8P/8E) 24 30 MB 14 MB do 4,9 GHz 1,4 GHz UHD 770 35 W 106 W Intel Core i7-12700T 12 (8P/4E) 20 25 MB 12 MB do 4,7 GHz 1,4 GHz UHD 770 35 W 99 W Intel Core i5-12600T 6 (6P/0E) 12 18 MB 7,5 MB do 4,6 GHz 2,1 GHz UHD 770 35 W 74 W Intel Core i5-12500T 6 (6P/0E) 12 18 MB 7,5 MB do 4,4 GHz 2,0 GHz UHD 770 35 W 74 W Intel Core i5-12400T 6 (6P/0E) 12 18 MB 7,5 MB do 4,2 GHz 1,8 GHz UHD 730 35 W 74 W Intel Core i3-12300T 4 (4P/0E) 8 12 MB 5 MB do 4,2 GHz 2,3 GHz UHD 730 35 W 69 W Intel Core i3-12100T 4 (4P/0E) 8 12 MB 5 MB do 4,1 GHz 2,2 GHz UHD 730 35 W 69 W Pentium G7400T 2 (2P/0E) 4 6 MB 2,5 MB do 3,1 GHz 3,1 GHz UHD 710 35 W brak Celeron G6900T 2 (2P/0E) 4 4 MB 2,5 MB do 2,8 GHz 2,8 GHz UHD 710 35 W brak

Najmocniejszym z zablokowanych przedstawicieli 12. generacji procesorów od Niebieskich jest model Intel Core i9-12900. Został on wyposażony w 16 rdzeni - 8 wysokowydajnych (P) i 8 energooszczędnych (E) - oraz 24 wątki. Mowa tutaj o taktowaniu do 5,1 GHz w trybie Turbo 3.0 lub bazowo 2,4 GHz dla dużych rdzeni i 1,8 GHz dla małych. Całość dopełnia 30 MB pamięci cache typu L3 i 14 MB pamięci cache typu L2. Deklarowane TDP wynosi do 65 W przy zegarach podstawowych i do 202 W w trybie Turbo. Użytkownik ma do swojej dyspozycji zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 770, ale w sklepach pojawi się tez model Intel Core i9-12900F o identycznej specyfikacji, ale bez iGPU i z nieco niższą sugerowaną ceną.

Oczywiście Niebiescy nie zapomnieli pochwalić się również wydajnością, która sprawdzona została w programach testowych symulujących obciążenie podczas pracy w popularnych aplikacjach do tworzenia treści, jak i w różnych grach. Intel Core i9-12900 zestawiono z odpowiednikiem z poprzedniej generacji, czyli Intel Core i9-11900. Nowy model oferuje wydajność o 21% wyższą w Pugetbench Lightroom classic, o 55% w Pugetbench Premier Pro i do 9% w Nero Score bechnmark. Patrząc na gry wygląda to już gorzej i wszystko zależy od tytułu - w Age of Empires IV jest to zaledwie 6% więcej FPS, w Mount & Blade II: Bannerlord o 12%, w Hitman 3: Dartmoor to 17% więcej, w Grid 2019 o 20%, zaś w Total War Saga: TROY to już 21%.

Dla osób celujących w nieco niższy segment wydajności i ceny łakomym kąskiem będzie zapewne tradycyjnie Intel Core i5-12600. Jest to 6-rdzeniowa jednostka, wyposażona tylko w duże rdzenie (P) i oferująca 12 wątków. Całość doprawiono 18 MB pamięci cache L3 i 7,5 MB cache L2. Zabrakło tutaj Turbo 3.0, ale procesor i tak boostuje do 4,8 GHz z bazowych 3,3 GHz. Nadal mamy tutaj do czynienia ze zintegrowanym układem graficznym Intel UHD Graphics 770. Deklarowane TDP bazowo wynosi 65 W, a w trybie Turbo już tylko 117 W. A jak wygląda wydajność? Względem konkurencyjnego AMD Ryzen 7 5700G to podobno do 19% więcej dla Intela w SYSmark 25, do 30% w CrossMark, do 8% w UL Procyon Office i do 9% w WebXPRT 3. Niestety w tym przypadku Amerykanie nie chwalą się osiągami w grach. Ani w porównaniu do rozwiązań od Czerwonych, ani nawet w porównaniu do własnych modeli z 11. generacji.

Na koniec w komputerach stacjonarnych pozostają nam nowe chipsety - sklepowe półki wzbogacą się o przystępniejsze, niżej pozycjonowane płyty główne H670, B660 oraz H610. Tutaj bez większych niespodzianek bowiem potwierdzają się wcześniejsze plotki. Wszystkie z płyt głównych zapewnią częściowe OC. Co prawda procesor podkręcimy nadal tylko na Z690, ale overclocking pamięci RAM umożliwi każda platforma prócz budżetowego chipsetu H610. Nowością są też linie PCI Express 4.0 wprost z chipsetu czy zintegrowane układy od sieci bezprzewodowej WiFi 6E. Oczywiście kluczowe jak zwykle okażą się ceny za konkretne płyty główne, ale to już zależy od partnerów Intela, dystrybucji i konkretnych sklepów.

Intel Z690 Intel H670 Intel B660 Intel H610 Podkręcanie procesora TAK NIE NIE NIE Podkręcanie pamięci RAM TAK TAK TAK NIE Kanały dla pamięci RAM 2 2 2 1 Linie DMI 4.0 8 8 4 4 Linie PCIe 4.0 z chipsetu do 12 do 12 do 6 brak Linie PCIe 3.0 z chipsetu do 16 do 12 do 8 8 Złącza SATA III do 8 do 8 4 4 USB 2.0 do 14 do 14 do 12 do 10 USB 3.2 Gen 2x2 do 4 do 2 do 2 brak USB 3.2 Gen 2x1 do 10 do 4 do 4 do 2 USB 3.2 Gen 1x1 do 10 do 8 do 6 do 4

