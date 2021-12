Cooler Intel Laminar RM1 przetestowany z procesorem Core i5-12400. Wiemy jak spisuje się nowe chłodzenie dla Alder Lake

Jak wiemy, Intel zaraz po Nowym Roku pokaże nie tylko nowe tanie chipy Alder Lake czy kolejne chipsety, ale także zupełnie nowe chłodzenia dla procesorów, które będą dołączone w wersji BOX. Najbardziej interesująco przedstawia się Intel Laminar RM1, czyli model, który ma być dołączony do niemal wszystkich popularnych układów Core 12. generacji. Od momentu ujawnienia pierwszych informacji na jego temat wszyscy zastanawialiśmy się, jak nowy cooler spisze się w praktyce. Choć do premiery nowych produktów Niebieskich jeszcze zostało trochę czasu, chińskiej ekipie 163 udało się już zapoznać z nowym coolerem, który został przetestowany na nieujawnionym jeszcze układzie Core i5-12400.

Procesor Intel Core i5-12400 w połączeniu z Laminarem RM1 nagrzał się maksymalnie do 75°C. Uwagę przykuwa jednak prędkość wentylatora, która wynosiła aż 3100 obr./min.

Intel Laminar RM1 to cooler przeznaczony dla nowych chipów Alder Lake z TDP nieprzekraczającym 65 W. Jego wygląd nie powinien być zaskoczeniem, jednak ważną informacją jest to, że niebieski pierścień wokół wentylatora w rzeczywistości nie jest podświetlany - wygląda więc na to, że diody LED otrzyma jedynie topowy model RH1 dla flagowych modeli Core i9. Chłodzenie Laminar RM1 zostało sprawdzone ze wspomnianym 6-rdzeniowym chipem i5-12400, którego średni pobór mocy wynosi 81 W, a szczytowa wartość to 89 W (z limitami PL1/PL2 ustawionymi odpowiednio na 224 W i 250 W).

W 8-minutowym teście w AIDA64 procesor Alder Lake w połączeniu z Laminarem RM1 nagrzał się maksymalnie do 75°C, a ogólnie pracował ze średnią temperaturą 70°C (przy temperaturze otoczenia 20°C). Naszą uwagę przykuwa jednak prędkość wentylatora, która wynosiła aż 3100 obr./min. Dla porównania, chłodzenie AMD Wraith Stealth w połączeniu z popularnymi Ryzenami rzadko przekracza 2000 obr./min. Niestety w teście zabrakło dokładnego pomiaru hałasu - opisano jedynie, że chłodzenie było słyszalne. Cóż, najważniejsze, że procesor ma odpowiednie warunki do pracy. Z oceną głośności wstrzymajmy się przynajmniej do czasu pojawienia się konkretnego testu w tym zakresie.

Źródło: VideoCardz, 136