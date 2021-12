Intel Laminar RH1 - Kolejne fabryczne chłodzenie procesora dla Intel Alder Lake-S pozuje do zdjęć. Tym razem najwydajniejszy model

Konsumenckie procesory Intel Alder Lake-S zadebiutowały na rynku 4 listopada 2021 roku i zostały ciepło przyjęte przez recenzentów z całego świata. Jednak jak przy każdej premierze nowej generacji jako pierwsze do sklepów trafiły topowe, odblokowane modele w postaci Intel Core i9-12900K, Core i7-12700K oraz Core i5-12600K . Sporo osób czeka na nieco słabsze, acz zdecydowanie tańsze jednostki z zablokowanym mnożnikiem. Te premierę będą miały dopiero w styczniu przyszłego roku. Z wcześniejszych przecieków wiemy już, że wraz z nimi pojawią się trzy nowe, fabryczne układy chłodzenia z serii Laminar. Do sieci trafiły właśnie dokładne zdjęcia topowego wariantu w postaci modelu Laminar RH1 z podświetleniem LED.

Premiera zablokowanych jednostek z rodziny Intel Alder Lake-S przewidziana jest na 5 stycznia 2022. Wraz z nimi pojawią się trzy nowe, fabryczne coolery.

Znany już chyba wszystkim internauta "momomo_us" z Twittera lubujący się w przeczesywaniu sklepów, baz wyników i różnych for znalazł kolejną ciekawostkę. Mowa o zdjęciach fabrycznego układu chłodzenia Laminar RH1, który ma być sparowany z zablokowanymi jednostkami Intel Core i9 z rodziny Alder Lake-S. Jest on zdecydowanie większy niż dotychczasowe coolery i wyposażony w podświetlenie LED. Na razie jednak nie wiadomo czy to diody RGB, czy świecące tylko na niebiesko. Biorąc jednak pod uwagę, że AMD oferuje wielokolorowe podświetlenie, głupotą byłoby przy odświeżaniu chłodzeń nie zaoferować tego samego.

Warto zauważyć, że Intel Laminar RH1 względem oglądanego przez nas wcześniej Laminar RM1 zdaje się mieć metalową, a nie plastikową "koronę" na około wentylatora. Będzie to miało oczywisty, pozytywny wpływ na wydajność i temperatury procesora. Niestety żeberka zdają się być dość grube i mocno od siebie odsunięte. To sprawdza się co prawda w chłodzeniach pasywnych, ale gorzej w aktywnych. Z ostatecznymi ocenami trzeba jednak wstrzymać się do premiery. Z pewnością nie będzie to demon wydajności, ale nadal jest sporo niewiadomych - czy znajdziemy tutaj miedziany rdzeń? Jaką wydajność ma zastosowany wentylator?

Źródło: momomo_us@Twitter