Intel szykuje nowe coolery dla procesorów Alder Lake-S. Mamy już zdjęcie modelu Laminar RM1 dla chipów z TDP 65 W

Z czym kojarzą nam się domyślne zestawy chłodzenia dołączane do tanich procesorów? Cóż, na pewno nie z cichą pracą i niskimi temperaturami. W końcu to bardzo podstawowe konstrukcje zaprojektowane jedynie po to, by procesor był w stanie poprawnie wykonywać swoją pracę. Nic dziwnego więc, że entuzjaści czy osoby ceniące sobie wysoką kulturę pracy komputera z marszu decydują się na rozwiązania innych producentów. Być może jednak już niebawem nie będzie takiej konieczności. Wygląda na to, że po wielu latach Intel w końcu zmieni swoje chłodzenie dołączane do tanich jednostek, co oznacza, że spełnia się właśnie przeciek sprzed wielu tygodni. Jak prezentuje się nowy cooler?

Nowe chłodzenie może się podobać - oprócz odświeżonego logo Intela i półprzezroczystej konstrukcji w oczy rzuca się efektowny podświetlany pierścień LED. Pozostaje więc tylko liczyć na poprawę wydajności i kultury pracy względem dotychczasowego stockowego coolera.

Do sieci wyciekło właśnie wysokiej jakości zdjęcie przedstawiające cooler Laminar RM1, które - bazując na dotychczasowym slajdzie (poniżej) - przeznaczone jest dla procesorów Intel Core 12. generacji z TDP 65 W. Niebiescy nie pokazali jeszcze takich układów, jednak w ciemno można zakładać, że chodzi o zwykłe konsumenckie chipy Core i7, Core i5 i Core i3 z zablokowanym mnożnikiem. Nowy cooler może się podobać - oprócz odświeżonego logo Intela i półprzezroczystej konstrukcji w oczy rzuca się efektowny podświetlany pierścień LED.

Trudno od razu ocenić, czy nowe chłodzenie Intela będzie lepsze od dotychczasowego, aczkolwiek mimo wszystko trudno zakładać, by producent jeszcze mocniej obniżył standardy w tej kwestii. Spodziewamy, że obok Laminara RM1 Intela zaprezentuje także wydajniejszy model RH1 przeznaczony dla modeli Core i9, a także budżetowy RS1 dla najmniej wymagających procesorów Alder Lake z serii Pentium i Celeron. Zakładamy, że producent oficjalnie pokaże swoje chłodzenia wraz z kolejnymi chipami Alder Lake i tańszymi chipsetami już podczas targów CES 2022.

Źródło: VideoCardz, @momomo_us