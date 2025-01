NVIDIA oficjalnie przyznaje, że będą problemy z dostępnością GeForce RTX 5090. MSI przesuwa amerykańską premierę kart

Wokół premiery kart graficznych z serii GeForce RTX 5000 panuje niemałe zamieszanie. Chodzi przede wszystkim o doniesienia dotyczące niezwykle niskiej podaży tych GPU, co wywoła pokaźne braki w okolicach zbliżającej się premiery. Do kwestii tej odniosła się oficjalnie NVIDIA i słowa te z pewnością nie spodobają się wielu klientom. Sprawa jest na tyle poważna, że firma MSI postanowiła opóźnić formalną premierę swoich wariantów kart.

Poważne problemy z dostępnością kart GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080 są już pewne. Sytuację tę potwierdziła NVIDIA w oficjalnym oświadczeniu. Dostawy niereferencyjnych modeli firmy MSI mają z kolei rozpocząć się dopiero 6 lutego, czyli tydzień po oficjalnej premierze.

Ograniczona dostępność kart GeForce RTX 5000, przy utrzymującym się nieustannie wysokim popycie, wpłynie mocno na ceny tych GPU w dniu premiery. Oficjalny debiut dwóch najwyżej pozycjonowanych układów odbędzie się jutro, czyli 30 stycznia. O zakupie ich w cenie MSRP będzie można prawdopodobnie jedynie pomarzyć. Potwierdza to także oficjalne oświadczenie NVIDII, które pojawiło się niedawno na forach GeForce. Można w nim przeczytać, że amerykańska firma spodziewa się znaczącego popytu na układy GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080, co wywoła ich braki na rynku. Jednocześnie zapewniono, że NVIDIA i jej partnerzy nieprzerwanie dostarczają karty do sprzedawców, żeby mogły one w końcu trafić w ręce graczy. Oświadczenie to jest zatem głównie oficjalnym potwierdzeniem okoliczności, o których mówi się od dłuższego czasu.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że dostawy nowych kart do sprzedawców są bardzo ograniczone. Niektórzy z nich otrzymali zaledwie około 20 układów GeForce RTX 5080. W przypadku GeForce RTX 5090 jest ponoć jeszcze gorzej. Nie pozostanie to oczywiście bez wpływu na ceny, jednak cała sytuacja zaczyna najwyraźniej oddziaływać także na formalną datę premiery wariantów niereferencyjnych. Amerykański sklep firmy MSI ma rozpocząć wysyłkę GeForce RTX 5090 dopiero 6 lutego (pre-ordery ruszą 30 stycznia). Choć tajwańskie przedsiębiorstwo zapewnia, że jego karty będą dostępne w ograniczonej ilości u innych sprzedawców przed tym terminem, to do sprawy należy podejść ze sceptycyzmem, ponieważ wydaje się, że to dostępność w oficjalnym sklepie jest dla MSI priorytetem. Można domniemywać, że sytuacja nie będzie lepsza na rynku europejskim. Wysyłka GeForce RTX 5080 od firmy MSI powinna jednak rozpocząć się zgodnie z planem, czyli już 30 stycznia.

Źródło: NVIDIA, VideoCardz