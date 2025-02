NVIDIA GeForce RTX 4080 Super - pojawiły się kolejne nieoficjalne informacje na temat nadchodzącej karty graficznej

Coraz więcej źródeł potwierdza, że w niedalekiej przyszłości ujrzymy przynajmniej jedną kartę graficzną z odświeżonej linii Ada Lovelace, czyli GeForce RTX 4080 Super. W opublikowanych ostatnio informacjach można znaleźć nieco konkretów na temat tego modelu. Otwarte pozostaje pytanie, czy NVIDIA na tym poprzestanie, choć pojawiają się nieoficjalne doniesienia dotyczące także innych modeli. Ciągle jednak więcej jest znaków zapytania.

Znany autor przecieków @kopite7kimi podsumował doniesienia dotyczące kart z dopiskiem "Super" w nazwie. Część z tych informacji wydaje się jednak stosunkowo świeża. Doprecyzowano bowiem, że GeForce RTX 4080 Super wykorzysta układ AD103. Ma to być jego pełna wersja z 10240 rdzeniami CUDA. Jak podaje z kolei serwis Tom's Hardware, karta ma otrzymać 16 GB pamięci GDDR6X, działającej w oparciu o szynę 256-bitową. Doniesienia te stoją w sprzeczności z wcześniejszymi pogłoskami. Mówiło się bowiem, że może to być nawet 20 GB, ale biorąc pod uwagę doświadczenia z serią GeForce RTX 2000 Super, nie byłoby zaskakujące, gdyby NVIDIA pozostała przy dotychczasowej ilości pamięci.

Amerykański serwis spekuluje też, że potencjalny GeForce RTX 4070 Ti Super może mieć wyższą od standardowego modelu ilość VRAM. Mowa jest tutaj o 16 GB. Jednocześnie jednak @kopite7kimi nie jest przekonany, czy karta ujrzy kiedykolwiek światło dzienne. Wątpliwości może budzić także jej nazewnictwo. Nigdy bowiem nie było na rynku modelu, który łączył terminy "Super" i "Ti". Niepewny ma być też los GeForce RTX 4070 Super. Na tę chwilę zatem bardzo prawdopodobna wydaje się przede wszystkim premiera GeForce RTX 4080 Super. W przypadku pozostałych kart mamy do czynienia z wielkim znakiem zapytania.

Well, if everything you said OK, we will see:

RTX 4080 Super, AD103-400, 10240FP32;

RTX 4070 Ti Super, AD103-275 or AD102-175, 8448FP32, 48M L2;

RTX 4070 Super, AD104-350 or AD103-175, 7168FP32, 48M L2.

I still doubt with them, especially the Ti Super. I cannot fully agree.