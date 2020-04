NVIDIA DLSS 2.0 - Test wydajności i porównanie jakości obrazu

Architektura NVIDIA Turing wprowadziła do świata gier komputerowych dwie interesujące nowości - śledzenie promieni i DLSS - mające zrewolucjonizować branżę cyfrowej rozrywki. Początki obydwu technologii nie należały do najłatwiejszych, jednak obecnie mamy kilkanaście tytułów obsługujących ray tracing i/lub DLSS, natomiast do końca bieżącego roku spodziewamy się jeszcze m.in. Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Watch Dogs: Legion czy Vampire The Masquerade: Bloodlines 2. Jak wygląda sprawa ze śledzeniem promieni powszechnie wiadomo, to przecież standard Microsoftu, aczkolwiek DLSS przeszło ostatnio totalną metamorfozę. NVIDIA nazwała aktualizację DLSS 2.0 podkreślając skalę dokonanych zmian tzn.: wprowadzających lepszą wydajność, skalowanie i jakość obrazu. Dzisiaj to wszystko sprawdzę na przykładzie czterech gier komputerowych, które funkcję DLSS 2.0 już dostały...

Autor: Sebastian Oktaba

Czym właściwie jest technologia DLSS (Deep Learning Super-Sampling)? Najprościej rzecz ujmując - skalowaniem obrazu (upscaling) wykorzystującym do odtwarzania trójwymiarowej sceny sprzętowe jednostki Tensor, będące składową rdzeni Turing napędzających karty graficzne z rodziny GeForce RTX 2000 (seria GeForce GTX 1600 została ich pozbawiona). Wyspecjalizowane jednostki zaprzęgnięto do głębokiego uczenia (stąd właśnie Deep Learning w nazwie DLSS), początkowo wymagając osobnego szkolenia dla każdej obsługiwanej gry komputerowej. Takie rozwiązanie okazało się jednak niezbyt efektywne, a jakość reprodukowanego obrazu daleka od satysfakcjonującej. Innymi słowy - DLSS wprawdzie odczuwalnie zwiększało płynność animacji, ale kosztem zauważalnego pogorszenia ostrości grafiki, zwłaszcza w niższych rozdzielczościach. Skutkiem tego większość graczy pierwszą iterację DLSS traktowało jako protezę. NVIDIA ciężko jednak pracowała nad usprawnieniem tego rozwiązania, wyciągnęła odpowiednie wnioski i postanowiła przekuć brzydkie kaczątko w prawdziwe zielone wunderwaffe.

DLSS 2.0 to wyższa wydajność, lepsze skalowanie i jakość obrazu, a potencjalnie też łatwiejsza implementacja w nowych grach komputerowych. Wszystko dzięki jednorodnej sieci neuronowej.

Rozdzielczość DLSS Performance DLSS Balanced DLSS Quality 1920x1080 960x540 1113x626 1280x720 2560x1440 1280x720 1484x835 1706x960 3840x2160 1920x1080 2227x1252 2560x1440

DLSS 2.0 przynosi szereg fundamentalnych zmian m.in. pracuje na ulepszonej sieci neuronowej wykorzystującej algorytmy głębokiego uczenia, która dedykowana będzie wszystkim grom komputerowym obsługującym to rozwiązanie. Platforma Neural Graphics Framework przechodzi „szkolenie” w oparciu o dziesiątki tysięcy obrazów o wysokiej rozdzielczości, renderowanych w trybie offline na superkomputerze NVIDII przy bardzo niskiej liczbie klatek na sekundę i 64 próbkach na piksel. Jako materiał wejściowy wykorzystywane są dodatkowo obrazy o niskiej rozdzielczości poddane aliasingowi oraz wektory ruchu w niskiej rozdzielczości, pochodzące z tych samych obrazów oraz renderowane przez silnik produkcji, co pozwala oszacować jak będzie wyglądała następna klatka. Wspólny model „uczenia” pozwolił zwiększyć wydajność i skalowanie, a poprawione techniki czasowego sprzężenia zwrotnego uzyskać wyraźniejszy obraz. Nowsza wersja DLSS oferuje także natywną rozdzielczość przy wykorzystaniu połowy pikseli.

Podsumowując - NVIDIA chciała usprawnić dobre aspekty i wyeliminować słabe punkty pierwszej generacji DLSS, nareszcie zbliżając do koncepcji jakiej wszyscy posiadacze Turingów oczekiwali od początku. Znacznie więcej swobody w dostrajaniu ustawień pozostawiono też użytkownikowi, bowiem DLSS 2.0 udostępnia trzy profile - Performance (Wydajność) / Balanced (Zrównoważony) / Quality (Jakość) - różniące wykorzystaną rozdzielczością, które dokładniej opisuje tabelka umieszczona powyżej. Wszystkie tryby zostały przetestowane pod względem wpływu na wydajność i oczywiście jakość obrazu w odniesieniu do rozdzielczości natywnej. Na warsztat wziąłem cztery tytuły obsługujące DLSS 2.0: Control, Deliver us the Moon, Mechwarrior 5: Mercenaries i Wolfenstein: Youngblood. Piątym jest jeszcze Minecraft, jednak z powodu swojej laickości plus platformy UWP, ustawienia upscalingu zostały tam uzależnione od konkretnej rozdzielczości, więc popsułoby to spójność niniejszego porównania. W dzisiejszym programie RTX zostało wyłączone, pomiary dotyczą czystego DLSS 2.0, natomiast zainteresowanych kombinacjami RTX & DLSS zapraszam do publikacji poświęconych konkretnym grom.