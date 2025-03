NVIDIA DGX Spark, czyli kompaktowy superkomputer AI na biurko dla programistów, badaczy i naukowców

NVIDIA zapowiada DGX Spark, pierwszy kompaktowy superkomputer AI, który umożliwi programistom i badaczom pracę nad modelami AI bez potrzeby korzystania z chmury. System, oparty na GB10 Superchipie, oferuje 1000 TOPS wydajności oraz 128 GB zunifikowanej pamięci, pozwalając na obsługę modeli AI do 200 miliardów parametrów. Premiera DGX Spark planowana jest na lato 2025 roku, a w przedsprzedaży dostępny jest już teraz.

NVIDIA zapowiada DGX Spark, pierwszy desktopowy superkomputer AI, który ma umożliwić programistom i badaczom pracę nad modelami AI bez potrzeby korzystania z chmury.

NVIDIA ogłosiła premierę DGX Spark, kompaktowego superkomputera AI, który ma umożliwić programistom, badaczom i naukowcom prototypowanie oraz optymalizację modeli sztucznej inteligencji bez konieczności korzystania z zasobów centrów danych. System, wcześniej znany jako Project DIGITS, oparty jest na nowej architekturze Grace Blackwell i wyposażony w GB10 Superchip, który łączy wydajny procesor Grace CPU z GPU Blackwell. Dzięki tej konfiguracji urządzenie oferuje moc obliczeniową na poziomie 1000 TOPS (trillion operations per second) przy precyzji FP4 oraz posiada 128 GB zunifikowanej pamięci systemowej.

DGX Spark jest przeznaczony dla użytkowników, którzy potrzebują wydajnych narzędzi AI w formie kompaktowego, desktopowego urządzenia. Może obsługiwać modele AI o wielkości do 200 miliardów parametrów, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla badań nad sztuczną inteligencją oraz rozwoju aplikacji opartych na ML (Machine Learning). System ma pozwolić użytkownikom na płynne przenoszenie ich pracy pomiędzy lokalnym komputerem a chmurą, eliminując konieczność ciągłego korzystania z zasobów zewnętrznych.

Premiera DGX Spark ma odbyć się latem 2025 roku, a przedsprzedaż urządzenia już ruszyła na oficjalnej stronie NVIDIA. Sprzęt ma kosztować około 3000 dolarów. Producent zapowiedział również współpracę z takimi firmami jak ASUS, Dell, HP i Lenovo, które planują wprowadzić na rynek własne wersje tego systemu jeszcze w tym roku. Nowa inicjatywa NVIDIA ma na celu demokratyzację dostępu do zaawansowanej sztucznej inteligencji, umożliwiając szerokiemu gronu specjalistów wykorzystanie superkomputerowych możliwości AI w warunkach biurowych. DGX Spark ma szansę stać się przełomem w sposobie, w jaki naukowcy i programiści rozwijają nowoczesne modele AI.

Źródło: Nvidia, Engadget