NVIDIA Feynman - nowa architektura dla akceleratorów zadebiutuje w 2028 roku wraz z nową generacją pamięci HBM

NVIDIA, jako lider rynku w projektowaniu układów graficznych, dynamicznie rozwija się w sektorze akceleratorów AI. Niedawno pierwsze układy z rodziny Blackwell trafiły do klientów, a już wiadomo, że prace nad chipami z serii Rubin wyprzedzają harmonogram. Co więcej, w przygotowaniu są także układy Rubin Ultra. Teraz NVIDIA poszła o krok dalej, ujawniając nazwę kolejnej generacji wysokowydajnych procesorów – Feynman.

NVIDIA ogłosiła nazwę kolejnej rodziny układów przeznaczonych do serwerów i zastosowań sztucznej inteligencji. Nowa generacja będzie nosić nazwę Feynman, upamiętniając Richarda Feynmana – laureata nagrody Nobla w dziedzinie relatywistycznej elektrodynamiki kwantowej.

NVIDIA podczas targów GTC 2025 zaprezentowała najnowsze plany wydawnicze swoich produktów, w tym akceleratorów Rubin i Rubin Ultra. Ogłoszono również ich następcę, nową generację układów o kodowej nazwie Feynman, upamiętniającą Richarda Phillipsa Feynmana, laureata Nagrody Nobla za wkład w rozwój relatywistycznej elektrodynamiki kwantowej. Choć CEO NVIDIA, Jen-Hsun Huang, nie ujawnił na prezentacji szczegółowych informacji na temat architektury Feynman, to jednak potwierdzono wykorzystanie pamięci HBM nowej generacji. Najbardziej prawdopodobnie będą to pamięci HBM4E (7. generacja) lub co mniej prawdopodobne HBM5 (8. generacja).

Procesory graficzne z rodziny Feynman będą wyposażone w te same jednostki CPU Vera, które trafią również do platform wykorzystujących architekturę Rubin. Dodatkowe ulepszenia obejmują NVSwitch NVL-Next, Spectrum7 (204T, CPO) oraz CX10 8. generacji. Nowa generacja układów NVIDIA ma pojawić się na rynku około 2028 roku, a biorąc pod uwagę dotychczasowe terminy premier, spodziewamy się jej debiutu w drugiej połowie tegoż roku. Układy z tej rodziny mogą nosić oznaczenie "GF", a najwydajniejszy chip może być oznaczony jako F200. Na razie jednak brak jest informacji o jeszcze mocniejszych układach Feynman Ultra, ich premiera może nastąpić bliżej 2030 roku.

Źródło: NVIDIA, WCCFTech