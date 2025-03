NVIDIA DLSS 4 dostępna już w ponad 100 grach, a kolejne w drodze. RTX Remix wychodzi z bety, a Half-Life 2 RTX otrzyma wersję demo

Za kilka dni odbędzie się konferencja NVIDII z okazji kolejnej odsłony wydarzenia znanego jako GTC (GPU Technology Conference). Spodziewamy się tam uzyskania aktualizacji co do akceleratorów Blackwell na rynek AI oraz zapowiedzi profesjonalnej karty graficznej RTX PRO 6000 Blackwell. Nie zabraknie również nowości dla posiadaczy kart GeForce RTX. Dzisiaj możemy podzielić się kilkoma takimi aktualizacjami, dotyczącymi w głównej mierze techniki NVIDIA DLSS oraz platformy RTX Remix.

NVIDIA chwali się, że technika DLSS 4 dostępna jest już w ponad 100 grach, a kolejne są już w drodze. Potwierdzono również wprowadzenie finalnej wersji platformy RTX Remix, a już za kilka dni wszyscy chętni będą mogli sprawdzić wersję demo Half-Life 2: An RTX Remix Project.

NVIDIA DLSS 4 to najnowsza wersja techniki skalowania z wykorzystaniem uczenia maszynowego oraz modelu Transformer. DLSS 4 w przeciwieństwie do poprzednich wersji oferuje nieco mniejszy wzrost wydajności, ale jednocześnie znacznie lepszą jakość skalowania. Obecnie DLSS 4 działa (natywnie zaimplementowany w ustawieniach gry bądź jako aktualizacja z wykorzystaniem NVIDIA App) w takich grach jak Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Avowed, Indiana Jones i Wielki Krąg, Final Fantasy XVI, Dragon Age: The Veilguard, Silent Hill 2, God of War Ragnarok, Diablo IV czy STALKER 2: Heart of Chornobyl. NVIDIA chwali się, że DLSS 4 możemy włączyć już w ponad 100 grach, co czyni technikę najszybciej wdrażaną wśród wszystkich innych rozwiązań dotyczących skalowania rozdzielczości.

W ramach aktualizacji GTC, NVIDIA potwierdza także kolejne tytuły, które od dnia premiery otrzymają obsługę DLSS 4. Mowa o takich produkcjach jak: Phantom Blade Zero, Lost Soul Aside, Stellar Blade, Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project, Tides of Annihilation czy Wild Assualt. Mowa zatem nie tylko o grach, których premiery przewidziane są w najbliższych miesiącach, ale również produkcje, gdzie data debiutu to wciąż odległy 2026 rok. Takie gry jak Phantom Blade Zero czy Tides of Annihilation będą miały zaimplementowany DLSS 4 na wcześniejszym etapie produkcji. Warto przypomnieć także, że z funkcjonalności DLSS 4 (poza Multi Frame Generation) skorzystają posiadacze jakiejkolwiek karty graficznej NVIDIA GeForce RTX.

Podczas styczniowej konferencji, NVIDIA ujawniła pakiet RTX Neural Shading - niewielkie sieci neuronowe, implementowane w programowalnych shaderach w celu poprawy wydajności oraz jakości oprawy graficznej. W skład pakietu wchodzą: RTX Neural Texture Compression (kompresowanie tekstur bez zauważalnej utraty jakości), RTX Neural Materials (kompresja kodu shaderów wykorzystywanych na materiałach za pomocą AI, co ma na celu wprowadzanie do gier zasobów o większej liczbie warstw oraz ich większej złożoności wizualnej) oraz RTX Neural Radiance Cache (Pozwala AI przewidywać praktycznie nieograniczoną liczbę odbić promieni światła na podstawie zaledwie jednego lub dwóch rzeczywistych odbić. To zaś poskutkuje dalszym wzrostem jakości niebezpośredniego oświetlenia, a także wydajności całego procesu.). NVIDIA potwierdza, że pakiet RTX Neural Shading w kwietniu trafi do bibliotek DirectX w kwietniu (początkowo w wersji preview), dzięki szerokiej współpracy z firmą Microsoft. Wdrożenie tych technologii do DirectX umożliwi ich szybszą implementację w grach, a skorzystają z nich posiadacze kart GeForce RTX. Jednocześnie producent ogłosił, iż w ramach NVIDIA RTX Branch dla silnika Unreal Engine 5, w tym drugim pojawi się wsparcie dla RTX Mega Geometry oraz RTX Hair - tutaj największymi beneficjentami będą karty GeForce RTX 5000, jako że ich rdzenie RT 4. generacji są lepiej dostosowane do tychże technologii.

Rok temu NVIDIA ogłosiła program beta dla RTX Remix, czyli platformy która pozwalała moderom na stworzenie ulepszonych wizualnie, klasycznych gier, które wykorzystywałyby m.in. Ray Tracing / Path Tracing czy kolejne wersje DLSS. Dzisiaj RTX Remix oficjalnie wychodzi z fazy beta i staje się dostępny dla wszystkich zainteresowanych w swojej pełnej krasie. Finalna wersja RTX Remix pozwoli na implementację również DLSS 4 z Multi Frame Generation oraz technologii RTX Neural Shading, o których wspominaliśmy wyżej. Wraz z ogłoszeniem potwierdzono także, że już 18 marca udostępnione zostanie demo gry Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project, które potrwa około dwóch godzin i umożliwi sprawdzenie nowej wersji gry, w której zaimplementowano Path Tracing, DLSS 4 (z MFG), Reflex 2, RTX Neural Radiance Cache, RTX Skin oraz RTX Volumetrics (jeszcze lepsza jakość wolumetrycznej mgły). Wersja demo będzie dostępna dla wszystkich posiadaczy oryginalnej gry Half-Life 2 na Steamie.

Ostatnią zapowiedzią jest zbliżający się debiut dwóch gier, w których wykorzystano technologię NVIDIA ACE, czyli możliwość rozmowy z wybranymi NPC-ami w czasie rzeczywistym, za pomocą AI. Mowa o tytułach: inZOI (tytuł z gatunku symulatora życia, gdzie AI zostanie wykorzystane do kierowania zachowaniem oraz interakcjami pomiędzy NPC-ami) oraz NARAKA: BLADEPOINT MOBILE PC VERSION (członkowie drużyny, którzy będą sterowani za pomocą NVIDIA ACE, pomagają graczom w polowaniu na łupy oraz walką o zwycięstwo w starciach z przeciwnikami).

Źródło: PurePC