Half-Life 2 RTX - zapowiedź odnowionej wersji przy okazji okrągłej rocznicy oryginału. Half-Life 2 jest za darmo na Steam

Stworzenie wybitnej gry jest niezwykle trudne. Wzięcie się w garść i wprowadzenie na rynek dorównującej jej kontynuacji bywa karkołomne - a co dopiero projektu, który co najmniej pod wieloma względami takiego poprzednika wyprzedza. To już doprawdy rzadki wyczyn. Ale deweloperzy Valve mogą się do tego zaszczytnego grona zaliczać. Co ważne, pozostały nam już zaledwie dni do dwudziestej już rocznicy - a zostaje ona całkiem nieźle uczczona.

W ramach nadchodzącej 20. rocznicy gry podzielono się specjalnym trailerem Half-Life 2 RTX, przygotowywanego remastera kultowej gry.

W listopadzie zeszłego roku swoje 25-lecie obchodził pierwszy Half-Life. Teraz czas na drugą dziesiątkę wybitnej kontynuacji, która w swoim czasie pod wieloma względami postawiła poprzeczkę nieosiągalną dla współczesnych jej gier. Niestety nie oznacza to, że pojawiła się data premiery wyjątkowego remasterowego projektu od zespołu z Orbifold Studios. Ale za to w ramach swoistej nagrody pocieszenia na kanał NVIDIA zawitał specjalny rocznicowy materiał, na którym członkowie studia wspominają hit z 2004 roku i nie tylko. Oryginał można przez chwilę pobrać za darmo na STEAM.

Na wideo poszczególni członkowie ekipy z Orbifold przywołują okoliczności dołączenia do tego projektu. Tu znów kłania się społeczność moderska - od wielu lat niezmiennie aktywna, a teraz łącząca swe siły, by razem przygotować prawdziwy prezent dla fanów. Half-Life 2 RTX powstaje przy pomocy technologii NVIDIA RTX Remix, a co istotne, ma także błogosławieństwo Valve. Doświadczeni moderzy podkreślają, że nie mają najmniejszego zamiaru ingerować w fundamenty gameplayu. Kluczem jest od początku zaktualizowanie silnika graficznego.

