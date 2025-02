NVIDIA RTX Remix - najnowsza wersja oprogramowania dodaje wsparcie dla DLSS Ray Reconstruction

NVIDIA RTX Remix to oprogramowanie, które zostało zaprezentowane wraz z architekturą Ada Lovelace oraz kartami graficznymi GeForce RTX 4000. Będące częścią platformy Omniverse, pozwala każdemu na tworzenie własnych remasterów starszych gier, poprzez wprowadzanie do nich efektów m.in. Ray Tracingu, ulepszając w ten sposób oświetlenie czy cieniowanie. RTX Remix jest nieustannie rozwijany, a najnowsza wersja oprogramowania dodaje pełne wsparcie dla ostatniej formy DLSS, czyli rekonstrukcji promieni świetlnych.

Najnowsza wersja NVIDIA RTX Remix wprowadza wsparcie dla DLSS Ray Reconstruction, oferując bardziej szczegółowy obraz, z lepszą jakością odszumiania oraz poprawionymi efektami Ray Tracingu.

DLSS Ray Reconstruction już wcześniej był dodany do gry Portal with RTX, który tworzony jest na bazie RTX Remix. Dopiero teraz jednak wydano aktualizację wprowadzającą pełną obsługę rekonstrukcji promieni świetlnych dla wspomnianego przed momentem oprogramowania. Ma to ułatwić modyfikowane tych gier, gdzie wykorzystywanie klasycznych denoiserów byłoby znacznie bardziej problematyczne. Teraz w programie RTX Remix wystarczy kilka kliknięć, by aktywować działanie Ray Reconstruction. Jego działanie zostało zaprezentowane na trzech przykładach gier, które obecnie są przebudowywane w RTX Remix: Half-Life2 RTX: An RTX Remix Project (1 screen poniżej), Dark Messiah of Might and Magic: An RTX Remix Project (2 screen poniżej) oraz Deus Ex: An RTX Remix Project (3 screen poniżej).

We wszystkich trzech przykładach możemy zwrócić uwagę na wyższą jakość obrazu dzięki skorzystaniu z rekonstrukcji promieni zamiast klasycznych odszumiaczy. Szczegółowość jest wyższa, więcej detali jest widocznych, a efekty Ray Tracingu są bardziej naturalne. Wraz z nową aktualizacją, NVIDIA opublikowała także zaktualizowany Toolkit oraz Runtime 0.5 dla RTX Remix. Wśród nowości jest m.in. lepsza obsługa RTX Remix w środowisku Steam Deck oraz dla posiadaczy kart AMD, działających w systemie Linux. Sam Runtime 0.5 redukuje także efekty ghostingu na poruszających się obiektach. Jednym z najbardziej obiecujących projektów jest obecnie Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project. Twórcy modyfikacji potwierdzili zastosowanie m.in. Parallax Occlusion Mapping (POM), dzięki czemu materiały w świecie gry tj. tekstury metalowych ścian będą miały nie tylko symulowaną głębię, ale również możliwość rzucania własnych cieni. Z kolei efektywne renderowanie geometrii w platformie RTX Remix pozwoli twórcom na tworzenie zasobów z wielokrotnie bardziej rozbudowaną geometrią w porównaniu do pierwotnych modeli z 2004 roku. Kilka przykładów tak zremasterowanych materiałów przedstawiamy poniżej. Dodatkowe opublikowano na stronie NVIDII.

Źródło: NVIDIA