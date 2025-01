Need For Speed: Underground RTX Remix - kultowa gra wyścigowa z modem wprowadzającym Path Tracing. Wersja alfa do ściagnięcia

Na chwilę obecną seria ta nie przechodzi najlepszych momentów. Jeżeli w ciągu ostatnich lat cokolwiek się pojawiało, raczej zaliczało się albo do marnych prób wskrzeszenia dawnej formuły, albo osobliwych eksperymentów, przyjętych przez społeczność w sposób mieszany (np. NFS: Unbound). Miała jednak kilka znakomitych momentów - jak choćby Need for Speed: Underground, wprowadzający franczyzę w nową erę. Do dziś jest wspominany, choć minęło już ponad 20 lat.

Korzystając z narzędzi RTX Remix, jeden z moderów wprowadził do Need For Speed: Underground nowocześniejszą grafikę wraz z Ray Tracingiem.

Z każdym kolejnym rokiem coraz trudniej jest ogrywać ten znakomity tytuł - niezależnie bowiem od tego, jak wielkim cudem techniki był w swoim czasie, lata mijają. Ale przynajmniej dopóki ewentualnie ktoś nie wpadnie na pomysł zrobienia remastera, pozostają jeszcze mody. Na jeden z nich w szczególności warto zwrócić baczną uwagę. Na razie to wersja alfa, której brakuje na przykład pewnych elementów oświetlenia bądź poprawek związanych z konkretnymi samochodami, występują też pewne bugi, które mają zostać usunięte już we właściwej wersji.

Tym niemniej wersja alfa już teraz potrafi zaoferować wcale niemało. Narzędzia RTX Remix pozwoliły moderowi dodać ponad 1000 dodatkowych rodzajów oświetlenia, co samo w sobie robi sporą różnicę w stosunku do oryginału. Co więcej, dzięki upscalingowi tekstur jakość kadrów jest o wiele wyższa niż wcześniej. Do modyfikacji Need For Speed: Underground dodano jeszcze Path Tracing, w znacząco większym stopniu poprawiając ogólny wygląd gry. Należy jednak podkreślić, że bynajmniej nie w każdym miejscu gra wygląda niemal tak, jak remaster od profesjonalnego studia. Widać to szczególnie wyraźnie przy modelach drzew, nadal wyglądających jak sprzed paru dekad. W ostatecznym rozrachunku wychodzi całkiem nieźle - a przypuszczalnie w najbliższym czasie nie trafimy na lepsze odświeżenie.

Źródło: DSOGaming