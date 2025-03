Criterion Games chce odzyskać dobry wizerunek marki Need for Speed. W ostatnich dniach prowadził rozmowy z... influencerami

Ostatnie lata nie były zbyt sprzyjające dla serii gier Need for Speed. Pierwotny blask zdawał się słabnąć z każdą kolejną odsłoną, a istnym gwoździem do trumny okazała się najnowsza edycja Unbound, która w porównaniu z całą serią nie może się pochwalić podobnym poziomem sprzedaży, ani zainteresowania. Odpowiedzialne obecnie za tworzenie najnowszej odsłony studio Criterion Games zorganizowało spotkanie z influencerami, aby nadchodząca produkcja "wróciła do gry".

Criterion Games aktualnie pracuje nad stworzeniem nowej odsłony z serii Need for Speed. W celu przywrócenia uznania do marki zorganizowano spotkanie z kilkunastoma influencerami. Przez kilka dni otwarcie mowiono o tym, co musi zawierać najnowsza produkcja, a czego definitywnie unikać.

Relację z ostatniego spotkania ze studiem Criterion Games zdał austriacki streamer kryjący się pod nazwą KuruHS. Z jego słów wynika, że łącznie zebrano kilkunastu różnych influencerów, którzy są ściśle związani z grami wyścigowymi. Podczas trwania całego wydarzenia wspomniane studio miało uważnie przysłuchiwać się wszystkim opiniom, które dotyczyły zarówno krytyki wielu elementów w dotychczasowych grach z serii Need for Speed, jak i wskazówek odnoszących się do tego, co ma się znaleźć w przyszłej odsłonie. Oczywiście wszyscy uczestnicy zostali objęci umową o zachowaniu poufności (NDA), więc szczegółów nie zdradzono zbyt wiele.

Przez dosłownie całe wideo, jakie udostępnił KuruHS, możemy się spotkać z „laniem wody” - w kółko powtarzane są te same informacje, a odniesień do samych faktów jest zaledwie kilka. Wiadomo jednak, że Criterion Games otrzymało większą swobodę nad tworzeniem nowej edycji, a wszystkie działania mają na celu zachęcenie do powrotu starszych fanów serii. Rozmowy dotyczyły samego stylu rozgrywki, ścieżki dźwiękowej, oprawy graficznej oraz trybu sieciowego dla wielu graczy. Natomiast warto zaznaczyć, że spotykanie się z bardziej znanymi graczami, aby wysłuchać ich opinii, nie jest niczym nowym w przypadku gry Need for Speed. Przez te wszystkie lata nie udało się przywrócić serii do dawnej świetności, więc obecne obawy graczy, że i tym razem się to nie uda, są w pełni uzasadnione.

