Criterion pracuje nad nowym tytułem w uniwersum Need For Speed. Czy w końcu chodzi o Most Wanted Remake?

Zgodnie z ostatnim ogłoszeniem o pracę, studio Criterion pracuje już nad kolejną odsłoną serii Need For Speed. „Z dumną historią pracy nad ukochanymi markami, takimi jak Battlefield, Star Wars Battlefront i Burnout, rzucamy teraz wyzwanie konwencjom gatunku wyścigowego, aby przenieść serię Need For Speed na wyższy poziom” – czytamy w ofercie. W związku z ostatnimi doniesieniami na temat remake'u odsłony Most Wanted, możemy oczekiwać, że to właśnie nad tą grą pracuje deweloper. Choć... jest też pewna wątpliwość.

Studio Criterion dodał ogłoszenie o pracę na stanowisko World Artist. Szykuje nam się nowy Need For Speed. Tylko czy chodzi o zupełnie nową odsłonę, czy o wyczekiwany remake Most Wanted?

Kilkanaście dni temu świat obiegła nie pierwsza już informacja, jakoby Need for Speed: Most Wanted (2005) miał doczekać się remake'u. Tak zasugerowała przynajmniej swoim tweetem Simone Bailly, aktorka głosowa biorąca udział w realizacji pierwszego Most Wanted (wcielała się w rolę partnerki sierżanta Crossa). Napisała wówczas: "Need for Speed: Most Wanted Remake zostanie wydany w 2024 roku, polub i skomentuj, jeśli chcesz zobaczyć, jak Cross (Dean McKenzie) i jego partnerka (Simone Bailly) polują na najbardziej poszukiwanych".

W związku z powyższym nie dziwi więc podejrzenie, że wspomniany nabór na stanowisko World Artist odpowiedzialnego za stworzenie świata gry dotyczy odświeżonej wersji Most Wanted. Most Wanted było chyba jedną z najbardziej udanych ścigałek z serii i zwłaszcza po katastroficznym Unbound logicznym byłoby ją odświeżyć. Wątpliwość może budzić jedynie sformułowanie "rzucamy teraz wyzwanie konwencjom gatunku wyścigowego, aby przenieść serię Need For Speed na wyższy poziom". Podobnych sformułowań używano przed premierą Unbound i wszyscy wiemy, jak to się skończyło.

Źródło: Twitter