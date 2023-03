Need For Speed Unbound - najnowsza odsłona serii niedługo dostanie Volume 2. Zapowiedź i data premiery sporego rozszerzenia

To na pewno nie była najlepsza dekada dla jednej z najsłynniejszych serii gier wyścigowych. Po miernych i sztampowych odsłonach do zapomnienia wkroczyło Criterion Games, w ubiegłym roku wypuszczając Need for Speed Unbound. Dość nietypowe rozwiązania wprowadziły sporo kontrowersji, ale trzeba przyznać, że w tym przypadku tytuł przynajmniej wywołał jakiekolwiek emocje. A twórcy ewidentnie nie mają zamiaru odpuszczać swojej gry.

Need For Speed Unbound będzie dalej rozwijane. Teraz otrzymało szereg aktualizacji pod tytułem Volume 2 ze sporą zawartością.

21 marca ekipa z Criterion wprowadzi tym samym pierwszą naprawdę dużą aktualizację. Gracze wreszcie otrzymają na przykład możliwość zaangażowania policji w trakcie rozgrywki wieloosobowej - coś, co w sumie nie wiadomo dlaczego nie pojawiło się w okolicach premiery, ale przynajmniej to nadrobiono. Pakiet The Ultimate Luxury doda z kolei nowe wozy do tytułu. Na obecną chwilę ujawniono dwa: Lotus Emira Balman Edition 2021 i dostępny jedynie dla abonentów EA Play Nissan Fairlady ZG 1971 Epic Custom.

Ogółem deweloperzy mają dla grających ponad 100 nowych aktywności. Spośród tych ciekawszych wymienić można chociażby Szybkie Okrążenia. To trwające 30 sekund specjalne rodzaje pościgów, za zwycięstwa w których można zdobyć wiele unikalnych nagród. Need for Speed Unbound to cały czas gra, w której liczy się styl, zatem siłą rzeczy pojawią się dodatkowe możliwości zdobycia naklejek czy efektów jazdy. Za nieco ponad 20 złotych da się uzyskać specjalne DLC Klucze do miasta. W ten sposób chętni odblokują lokalizację wszystkich przedmiotów do zebrania - a jest ich równo 260: 100 niedźwiedzi, 80 graffiti i 80 billboardów.

